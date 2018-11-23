NBC: спасибо Саудовской Аравии за цены на нефть — доводы ЦРУ о виновниках убийства Хашукджи не убедили Трампа

Трамп отмахнулся от выводов ЦРУ о том, что за убийством журналиста Джамаля Хашукджи непосредственно стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман. Как передаёт NBC, американский президент активно поддерживает Саудовскую Аравию, несмотря на всё возрастающие требования наказать её. Вместо этого в своём Twitter он поблагодарил Королевство за низкие цены на нефть.

Сегодня, не смотря на нарастающие требования наказать Саудовскую Аравию, Дональд Трамп активно поддерживает Королевство, написав в своём Twitter: «Цены на нефть снижаются. Отлично! Это, как большое снижение налогов для Америки и для всего мира! Наслаждайтесь! Спасибо Саудовской Аравии!»

Однако экономисты отмечают, что понижение цен произошло не только благодаря одной Саудовской Аравии. Однако, об этом стало известно, после того как Президент не поддержал утверждение ЦРУ, что наследный принц Мухаммед Бен Сальман напрямую приказал убить Джамаля Хашукджи.

ДОНАЛЬД ТРАМП, Президент США: ЦРУ на это дело смотрели, долго расследовали. У них нет ничего определённого. Факт в том, что может он это сделал, а может и нет.

Министр обороны Джеймс Мэттис, в свою очередь, заявляет, что, по его мнению, ни ЦРУ, ни Саудовская Аравия до конца не установили всех виновных. Он также добавил, что президенты не всегда работают с безупречными партнерами.

И вот сегодня острая ответная реакция:

БОБ КОРКЕР, сенатор от штата Теннеси: Я поражён таким ответом Белого Дома. У нас есть наследный принц, который, я убеждён, организовал убийство журналиста.

ДЖИМ ХАЙМС, член палаты представителей от штата Коннектикут: Это большой удар по нашей разведке, которая, в конце концов, нас охраняет.

Правительство Саудовской Аравии непреклонно:

АДЕЛЬ АЛЬ-ДЖУБЕЙР, министр иностранных дел Саудовской Аравии: Мы ясно заявили, что Правительство Саудовской Аравии и наследный принц к этому абсолютно не причастны.

И ещё одна противоречивая ситуация. Белый Дом дал официальное разрешение войскам на южной границе вести огонь на поражение с целью защитить пограничников, если это будет необходимо. Это шаг может повлечь за собой юридические проблемы, так как закон запрещает военным участвовать в поддержании правопорядка на своей территории.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2018 года.