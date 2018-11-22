«Представьте, что это сделала Россия» — Фарадж раскритиковал Трампа за мягкость к Эр-Рияду

Убийство журналиста Джамаля Хашукджи сошло с рук саудовцам, потому что США и Великобритания не хотят терять торгового партнёра и союзника в борьбе с Ираном, констатирует инициатор брексита Найджел Фарадж. По мнению британского политика, международное сообщество возмущалось бы гораздо громче, если бы в чём-то подобном уличили Россию.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия убила Джамаля Хашукджи, президент Трамп заявляет, что не будет враждовать с этой страной. Вчера, объясняя причины своего решения, президент был прямолинеен: дружба с саудовцами — в интересах экономики США.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я не собираюсь говорить стране, которая тратит сотни миллиардов долларов и которая помогла мне сделать одну очень важную вещь — сдержать цены на нефть, чтобы они не достигли 100 — 150 долларов за баррель… Сейчас у нас цены на нефть в полном порядке. Я не собираюсь разрушать мировую экономику и экономику нашей страны дурацким поведением с Саудовской Аравией.



Сегодня президент продолжил в том же духе, написав в Twitter: «Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54, а только что было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снижать дальше!».



С нами на связи из Лондона Найджел Фарадж — бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства и инициатор брексита. Найджел, даже притом, что в убийстве было замешано высшее руководство страны (Саудовской Аравии. — ИноТВ), похоже, что саудовцам оно сошло с рук! По крайней мере, в плане международной реакции.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший глава Партии независимости Соединённого Королевства: Да. Конечно, я понимаю, что и для США, и для Великобритании очень важен саудовский рынок. Сотни тысяч рабочих мест связаны с продажей самолётов и снарядов… Я также понимаю стратегический союз с Саудовской Аравией против Ирана, пытающегося распространить по региону радикальную форму исламизма. То есть причины-то мне понятны, но… Представьте, что так поступила любая другая страна. Представьте, что это была Россия. Международное возмущение было бы гораздо больше.



Что меня по-настоящему волнует, так это то, что во время сирийского кризиса Саудовская Аравия не приняла ни единого беженца, зато с радостью спонсировала строительство двухсот мечетей в Германии! И что же мы видим? Распространение ваххабизма на саудовские деньги! Так что ладно, давайте поддерживать торговлю и стратегические союзы, но давайте не бояться критиковать некоторые действия Саудовской Аравии.



Да. На самом деле, главный экспорт Саудовской Аравии — не нефть, а идеология. Нефть просто даёт им возможность распространять эту идеологию по всему миру. Но, по сути, 11 сентября пятнадцать саудовцев убили три тысячи американцев — и ничего… Президент Буш заверил нас, что саудовцы — наши друзья.



А теперь их наследный принц — «явно неуравновешенный», как утверждает сенатор Линдси Грэм и не только он. В отличие от вашего королевского дома, — вы сейчас всего в паре миль от района Сент-Джеймсиз, — в династии Аль Сауд нет строгого наследования по старшинству. Почему же мы не можем хотя бы надавить на Саудовскую Аравию, чтобы лишить этого человека статуса наследного принца и сделать наследным принцем кого-то другого?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да. Мухаммеда бен Салмана нам представляли как великого реформатора. На самом же деле, это совсем не так. Похоже, что он, к примеру, занимается очень неприятной войной в Йемене. Возможно, нам стоит на секунду задуматься о том, что часть бомб, которые мы отправляем в Саудовскую Аравию, он применяет в этой войне. Так что вы правы: есть много других людей, которые могли бы фактически возглавить Саудовскую Аравию.



Я понимаю то, что говорит Трамп. Я понимаю, почему в моей стране госпожа Мэй не очень-то стремится критиковать (Саудовскую Аравию. — ИноТВ). Но нам следует говорить и делать больше.



И мы также должны прояснить, что… Хашукджи изображают героем журналистики. Вероятно, журнал Time назовёт его человеком года, просто потому что он мёртв и называется «журналистом». Но на самом деле он был чем-то вроде саудовского шпиона, частью «глубинного государства». Просто вышло так, что он поссорился с королевской семьёй. В каком-то смысле речь идёт о разных группировках «плохих парней» в Саудовской Аравии.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Конечно! Но, согласитесь, правда такова, что везде на Ближнем Востоке*, будь то Ирак, Ливия или Сирия, мы продолжаем играть в эту игру, рассуждая, кто «хороший», а кто «плохой». И, как правило, ошибаемся.



Ха-ха! Как говаривали в ЦРУ, «может быть, он и сукин сын, но он наш сукин сын».



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Именно!



А правда такова: может быть, он и наш сукин сын, но он всё равно сукин сын. Найджел, спасибо и счастливого Дня благодарения. Я знаю, что там у вас его не отмечают, но…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Я отмечаю.



… покушайте индейки за наш счёт!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Я буду праздновать.



Спасибо!



Дата выхода 21 ноября 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).