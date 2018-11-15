Американский политтехнолог: в ближайшее время США ждёт конституционный кризис

Спасаясь от «российского расследования», Дональд Трамп готов «спалить дотла» все государственные институты США, заявил в интервью MSNBC политтехнолог Стивен Шмидт. По мнению Шмидта, дело дойдёт до Верховного суда, и тогда американцы выяснят, стоит ли президент выше закона.
СТИВЕН ШМИДТ, политтехнолог:Послушайте, Николь, по-моему, мы очень быстро приближаемся к тому моменту, когда мы в нашей стране проверим на практике, стоит президент выше закона или нет. Очевидно, что мы движемся к конституционному кризису, что дело дойдёт до Верховного суда.
И мы знаем, что, когда Руди Джулиани делает публичные заявления, он ведёт себя не как адвокат президента, а как его рупор. На самом деле, его слова указывают на то, что этот президент, эта администрация всё спалит дотла: чтобы спасти президента в наступившей политической схватке, они готовы наброситься на любой институт — ни один из них не является слишком священным. В этом вся суть происходящего. Надвигается конституционный кризис, и в ближайшие месяцы нашей системе предстоят мучительные испытания.
Он (Дональд Трамп. — ИноТВ) применяет единственную стратегию, которую может применить. Пытается распалить своих сторонников. И пока он их распаляет, их становится меньше. Противники Трампа составляют большинство, и их число растёт. Но сторонники, хоть и менее многочисленные, стали упрямее и настойчивее. Итак, если вспомнить день инаугурации, сегодня у Трампа меньше поддержки, чем тогда. Его сторонников меньше, Республиканская партия стала меньше. Но она гораздо фанатичнее и упорнее в своей преданности Трампу.
40 процентов населения страны сдали свою интеллектуальную независимость Дональду Трампу. Для них больше нет такого понятия, как объективная истина. Правда — это то, что называет правдой лидер. То, во что лидер верит. Трамп продемонстрировал эту власть, и ей подчинились 40 процентов населения страны. Это что-то небывалое. Видеть всё это — страшно. Но, к счастью, это не большинство населения страны. Далеко не большинство.
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