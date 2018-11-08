CNN: демократы призвали и.о. генпрокурора США устраниться от «российского дела» — чтобы не занимался саботажем

Высокопоставленные демократы призвали нового исполняющего обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакера, заменившего на этом посту Джеффа Сешнса, взять самоотвод от «российского дела», передаёт CNN. Как отмечает канал, демократы считают, что Уитакер может фактически остановить расследование Роберта Мюллера, сильно урезав его бюджет.

Сегодня демократы призвали исполняющего обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакера взять самоотвод от российского расследования. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила по этому поводу следующее: «Учитывая, что Мэттью Уитакер в прошлом угрожал дискредитацией и ослаблением российского расследования, он должен взять самоотвод от любого вмешательства в расследование (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера». Подробнее о послужном списке Уитакера нам расскажет Джессика Шнайдер.



Мэттью Уитакер был у президента на примете, по крайней мере, с конца сентября. Президент напрямую связался с ним, когда под вопросом оказалось будущее (заместителя генпрокурора. — ИноТВ) Рода Розенстайна. Тогда несколько источников сообщили CNN, что Трамп обсудил с Уитакером его возможное назначение на пост исполняющего обязанности заместителя генпрокурора, так появились данные о том, что Розенстайн предложил, чтобы чиновники Минюста записывали с помощью «жучков» разговоры с президентом, чтобы таким образом сместить того с поста.



Однако из-за отставки Сешнса, которая произошло по инициативе президента, Трамп назначил Уитакера и. о. генпрокурора с помощью сообщения в Twitter.



МЭТТЬЮ УИТАКЕР, и.о. генпрокурора США (запись от 26 июля 2017 года): Мне кажется, что президент, в конечном счёте, начнёт оказывать давление на Рода Розенстайна.



Уитакер на протяжении долгого времени поддерживал жёсткий подход Трампа к расследованию Мюллера. В августе 2017 года в рубрике «Мнения» на CNN.com он писал, что Роду Розенстайну, который осуществлял надзор над деятельностью спецпрокурора, пора «приказать Мюллеру ограничить расследование рамками приказа о его назначении спецпрокурором». Якобы приобщив к делу вопрос личных и бизнес-активов президента, «Мюллер угрожающе близко подошёл к границам дозволенного». По его словам, если Мюллер не ограничит своё расследование, то это «вызовет серьёзное беспокойство по поводу того, что расследование спецпрокурора — это обычная охота на ведьм».



Кроме того, Уитакер выступил на CNN в июле 2017 года, заявив, что любая замена главы Минюста с большой вероятностью замедлит работу спецпрокурора, так как по финансированию расследования будет нанесён удар.



МЭТТЬЮ УИТАКЕР: …генпрокурор не уволит Роберта Мюллера — но он так сильно сократит его бюджет, что расследование практически остановится.



До того, как Уитакер начал работать в Минюсте в качестве главы аппарата Сешнса в октябре 2017 года, он необычайно часто поднимал тему двух основных направлений деятельности Мюллера, в том числе и вопрос о возможном препятствии правосудию со стороны президента.



МЭТТЬЮ УИТАКЕР: Никаких оснований для уголовных обвинений в воспрепятствовании правосудию со стороны президента нет. Доказательная база неубедительна.



...а также вопрос о встрече в Trump Tower в июне 2016 года, во время которой Дональд Трамп — младший и его коллеги участвовали в переговорах с российским адвокатом.



МЭТТЬЮ УИТАКЕР: Вы всегда видите в этом сговор.



Как и весь последний год, сегодня, когда Сешнс покидал Министерство юстиции, Уитакер был рядом с ним.

ДЖЕФФ СЕШНС, бывший генпрокурор США: Глава аппарата Мэтт Уитакер, ну разве он не хорош!

Кроме того, у Уитакера длинный послужной список в сфере политики на его родине в Айове. Он окончил местный университет, где играл в американский футбол. Здесь он стал кандидатом от Республиканской партии на пост руководителя казначейства штата Айова, однако занять эту должность ему не удалось. Позже президент Джордж Буш — младший назначил его федеральным прокурором в Южном округе штата.

МЭТТЬЮ УИТАКЕР: Я не уверен, что мы оставим следующему поколению.

В 2013 году Уитакер претендовал на место кандидата от Республиканской партии в сенат, однако финишировал лишь четвёртым. Годом позже он руководил неудачной кампанией Сэма Кловиса, который собирался занять пост казначея Айовы. Кловис принимал активное участие в президентской кампании Трампа, а также, по некоторым сообщениям, давал показания большому жюри Мюллера.

ДЖЕССИКА ШНАЙДЕР, корреспондент CNN: Несмотря на негативные высказывания Уитакера в адрес специального прокурора, он будет осуществлять надзор за расследованием российского вмешательства вместо Рода Розенстайна. Видные представители Демократической партии США Нэнси Пелоси и Чак Шумер призвали Уитакера взять самоотвод. Но не стоит забывать, что именно самоотвод Джеффа Сешнса по российскому делу вызвал ярость Трампа и способствовал его увольнению. Кейт?



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 ноября 2018 года.