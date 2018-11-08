CNN: демократы призвали и.о. генпрокурора США устраниться от «российского дела» — чтобы не занимался саботажем
Сегодня демократы призвали исполняющего обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакера взять самоотвод от российского расследования. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила по этому поводу следующее: «Учитывая, что Мэттью Уитакер в прошлом угрожал дискредитацией и ослаблением российского расследования, он должен взять самоотвод от любого вмешательства в расследование (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера». Подробнее о послужном списке Уитакера нам расскажет Джессика Шнайдер.
Мэттью Уитакер был у президента на примете, по крайней мере, с конца сентября. Президент напрямую связался с ним, когда под вопросом оказалось будущее (заместителя генпрокурора. — ИноТВ) Рода Розенстайна. Тогда несколько источников сообщили CNN, что Трамп обсудил с Уитакером его возможное назначение на пост исполняющего обязанности заместителя генпрокурора, так появились данные о том, что Розенстайн предложил, чтобы чиновники Минюста записывали с помощью «жучков» разговоры с президентом, чтобы таким образом сместить того с поста.
Однако из-за отставки Сешнса, которая произошло по инициативе президента, Трамп назначил Уитакера и. о. генпрокурора с помощью сообщения в Twitter.
МЭТТЬЮ УИТАКЕР, и.о. генпрокурора США (запись от 26 июля 2017 года): Мне кажется, что президент, в конечном счёте, начнёт оказывать давление на Рода Розенстайна.
Уитакер на протяжении долгого времени поддерживал жёсткий подход Трампа к расследованию Мюллера. В августе 2017 года в рубрике «Мнения» на CNN.com он писал, что Роду Розенстайну, который осуществлял надзор над деятельностью спецпрокурора, пора «приказать Мюллеру ограничить расследование рамками приказа о его назначении спецпрокурором». Якобы приобщив к делу вопрос личных и бизнес-активов президента, «Мюллер угрожающе близко подошёл к границам дозволенного». По его словам, если Мюллер не ограничит своё расследование, то это «вызовет серьёзное беспокойство по поводу того, что расследование спецпрокурора — это обычная охота на ведьм».
Кроме того, Уитакер выступил на CNN в июле 2017 года, заявив, что любая замена главы Минюста с большой вероятностью замедлит работу спецпрокурора, так как по финансированию расследования будет нанесён удар.
МЭТТЬЮ УИТАКЕР: …генпрокурор не уволит Роберта Мюллера — но он так сильно сократит его бюджет, что расследование практически остановится.
До того, как Уитакер начал работать в Минюсте в качестве главы аппарата Сешнса в октябре 2017 года, он необычайно часто поднимал тему двух основных направлений деятельности Мюллера, в том числе и вопрос о возможном препятствии правосудию со стороны президента.
МЭТТЬЮ УИТАКЕР: Никаких оснований для уголовных обвинений в воспрепятствовании правосудию со стороны президента нет. Доказательная база неубедительна.
...а также вопрос о встрече в Trump Tower в июне 2016 года, во время которой Дональд Трамп — младший и его коллеги участвовали в переговорах с российским адвокатом.
МЭТТЬЮ УИТАКЕР: Вы всегда видите в этом сговор.
Как и весь последний год, сегодня, когда Сешнс покидал Министерство юстиции, Уитакер был рядом с ним.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 08 ноября 2018 года.
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