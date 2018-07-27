NYT: твиты Трампа спецпрокурор Мюллер проверит на препятствование правосудию

Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен проверить сообщения Дональда Трампа в Twitter на предмет создания препятствий «российскому расследованию», пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Как отмечает газета, Мюллер собирается установить, пытался ли американский лидер с помощью угроз в адрес свидетелей в этом деле внести помехи в работу следователей.

На протяжении многих лет президент США Дональд Трамп использовал свой Twitter в качестве «оружия для формирования общественного мнения». С его помощью он не раз обрушивался сначала на знаменитостей, а затем и на своих политических противников, даже несмотря на то, что советники предупреждали его о потенциальных проблемах с законом, пишет The New York Times.

Как оказалось, опасались они не зря. По данным трёх источников газеты, знакомых с ситуацией, спецпрокурор Роберт Мюллер на данный момент проверяет твиты и критические заявления президента о генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе и бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми.

Кроме того, Трамп оказывал давление на Сешнса и Коми, которые стали ключевыми свидетелями в этом деле, в частном порядке. По этой причине Мюллер собирается установить, пытался ли президент создать препятствия правосудию, угрожая свидетелям и оказывая давление на высокопоставленных чиновников с целью нивелировать дело о «российском вмешательстве».

По данным издания, Мюллер хочет задать президенту ряд вопросов по поводу его сообщений в Twitter. Твиты президента — это лишь очередной вопрос, который попал в поле зрения Мюллера, уже изучающего некоторые другие поступки президента, которые потенциально можно квалифицировать как чинение препятствий правосудию.

В частности, в список этих действий входят личные беседы Трампа с Коми, Сешнсом и другими высокопоставленными чиновниками, ложные заявления Белого дома, публичные нападки, а также предложения помилования, которые Трамп, по некоторым сведениям, делал некоторым потенциальным свидетелям.

По словам адвокатов Трампа, ни один из этих эпизодов нельзя назвать чинением препятствий правосудию. Однако некоторые юристы беспокоятся, что Мюллер может соединить воедино несколько эпизодов, встреч, и улик вроде сообщений в Twitter, чтобы подготовить дело против Трампа о том, что он пытался помешать следствию.

Главный адвокат Трампа Рудольф Джулиани по этому поводу заявил, что действия Мюллера в этом направлении — это лишь очередная отчаянная попытка потопить президента. «Если вы собираетесь препятствовать правосудию, делайте это тихо и втайне, а не у всех на глазах», — отметил он.

Слова Джулиани, по мнению The New York Times, справедливы по отношению к типичным делам, связанным с воспрепятствованием правосудию, в которых обвинение концентрируется главным образом на негласных мерах, в список которых входят подкуп свидетелей, уничтожение улик и ложь под присягой.

Однако, как и в случае дел Никсона и Клинтона, федеральные следователи постараются установить, пытался ли Трамп использовать свои полномочия для наказаний тех лиц, которые не хотели помогать ему во внесении помех в ход расследования.

Если Мюллер хочет доказать, что президент пытался помешать «российскому делу», ему придётся устранить несколько препятствий. В частности, ему понадобятся надёжные свидетели, а также доказательства того, что в действиях Трампа был преступный умысел.

«Редко бывают такие улики, когда кто-то садится и говорит: «Я намереваюсь совершить преступление», — поэтому любое расследование строится на дополнительных доказательствах, формирующих непротиворечивую версию событий, — рассказал бывший федеральный прокурор Сэмюэль Буэлл. — Именно поэтому прокурору нужно больше улик. Нужно подкрепить аргументы».

Пока что неясно, что предпримет Мюллер, если он придёт к выводу о наличии достаточного количества доказательств, указывающих на то, что Трамп совершил преступление. По словам Джулиани, он сообщил адвокатам президента, что будет придерживаться практики эры Никсона и Клинтона, когда Минюст пришёл к выводу, что действующему президенту нельзя предъявлять никакие обвинения. В этом случае доклад Мюллера может быть направлен в конгресс, где американские законодатели решат, нужно ли начинать процедуру импичмента в отношении Трампа.

Команда Мюллера хочет задать президенту вопросы касательно его сообщений, в которых говорится о Сешнсе и Коми. Кроме того, они хотят спросить его о том, зачем он продолжил открыто критиковать как Коми, так и бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который является ещё одним свидетелем в деле.

Что касается проверки Мюллером твитов, то адвокаты Трампа заявили, что их клиент — это политик, который находится под круглосуточными атаками, и у него есть право на самооборону как с помощью соцсетей, так и с помощью любых других средств.

Тем временем президент продолжает использовать свой аккаунт в Twitter для нападок на свидетелей и на само расследование, не обращая внимания ни на какие юридические вопросы.

Кроме того, на этой неделе он лишил допуска к секретной информации ряд бывших высокопоставленных чиновников, в число которых входят Коми, Маккейб и некоторые его самые ярые критики. Кроме того, он писал в Twitter «фальшивые заявления» о «российском расследовании», подводит итог The New York Times.