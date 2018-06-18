Адвокат Трампа: «российское дело» надо заморозить, а следствие проверить на предвзятость

Расследование «российского вмешательства» в американские выборы необходимо приостановить, чтобы проверить спецпрокурора Роберта Мюллера и его сотрудников на предвзятость, заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани. Как отмечает ABC News, подобные меры лишь затянули бы дело, которое Дональд Трамп и его соратники призывают закрыть в кратчайшие сроки.

Сегодня утром есть также новости о «российском расследовании». На спецпрокурора Роберта Мюллера вновь оказывают давление: двое высокопоставленных республиканцев призывают Мюллера заканчивать дело.



А личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани теперь заявляет, что нужно провести расследование в отношении Роберта Мюллера и его команды.



С последними утренними новостями — корреспондент ABC в Белом доме Тара Палмери. Доброе утро, Тара!



ТАРА ПАЛМЕРИ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Дэн и Пола. Вчера вечером Джулиани сказал мне, что он хочет, чтобы расследование было приостановлено, пока команду Мюллера будут проверять на политическую предвзятость. Это лишь затянуло бы расследование, которое и так уже длится больше года, хотя президент, по словам его соратников, хочет его завершить.



Президент Трамп и его соратники призывают спецпрокурора Роберта Мюллера закончить «российское расследование».



КЕВИН МАККАРТИ, лидер большинства в палате представителей конгресса США: Я считаю, расследование Мюллера должно закончиться.



МИТЧ МАККОННЕЛ, лидер большинства в сенате США: Им следовало бы его завершить. Оно длится уже как будто целую вечность.



Тем временем президент сделал для журналистов следующее ложное заявление касательно недавнего доклада генерального инспектора о том, как ФБР вело расследование электронной переписки Хиллари Клинтон:



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это меня полностью реабилитирует.



Но его адвокат Руди Джулиани придерживается иного мнения. Вот что он мне сказал:



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Не думаю, что это его реабилитирует. В каких-то аспектах это довольно ощутимо усиливает его позицию.



В то же время Джулиани может ещё больше затянуть дело: он призывает приостановить расследование.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Мюллер добьётся беседы (с Дональдом Трампом. — ИноТВ) только после того, как в отношении него самого будет проведено тщательное расследование и мы установим его конфликты (интересов. — ИноТВ), предвзятость и предрассудки его сотрудников…



Джулиани заявляет, что не будет даже обсуждать условия возможной беседы с президентом, пока не увидит доклада по команде Мюллера. Он добавил, что не хочет, чтобы президент встречался лицом к лицу с Мюллером, даже в случае согласия на сотрудничество (со следствием. — ИноТВ).



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Думаю, мы бы предпочли вопросы и письменные ответы. Как было с Рональдом Рейганом.



Тем временем бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн может пойти на сотрудничество с прокурорами по другому делу, касающемуся его деловых операций и выплаты 130 тысяч долларов звезде «взрослого» кино — Сторми Дэниэлс. Всё это, по словам Джулиани, президента не беспокоит.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Президент вообще не обеспокоен. Он беспокоится о самом Майкле Коэне, а не о том, что Майкл Коэн может ему сделать.



ТАРА ПАЛМЕРИ: Бывший глава избирательного штаба президента Трампа, Пол Манафорт, провёл свои первые выходные в тюрьме. И хотя президент Трамп сочувствовал ему в Twitter, Джулиани сказал мне, что он (Трамп. — ИноТВ) не будет даже рассматривать вопрос о помиловании Манафорта или Коэна до завершения расследования. Дэн, Пола?



Примем к сведению. Мы слышали утренний репортаж Тары из Белого дома. Спасибо, Тара.



Обратимся к главному корреспонденту ABC при Белом доме Джону Карлу. Он также находится в округе Колумбия. Сегодня утром, чуть позже, он будет вести программу This Week. Джон, доброе утро!



ДЖОН КАРЛ, главному корреспонденту ABC News при Белом доме: Доброе утро.



Поговорим о «российском расследовании». Руди Джулиани теперь призывает провести следствие в отношении следствия. Но когда выступает он — это одно, а теперь о расследовании Мюллера и о том, что его надо закончить, говорят такие видные члены конгресса, как Маккарти и Митч Макконнелл. Это что-то меняет?



ДЖОН КАРЛ: Меняет! Это существенная перемена, Пола! Ведь руководство республиканцев в конгрессе последовательно поддерживало расследование Мюллера. Так что, хоть президент и называл всё это «охотой на ведьм», а некоторые его соратники и избиратели очерняли Мюллера, руководство в конгрессе — такие люди, как Маккарти, Пол Райан, Митч Макконнелл, — заявляли, что надо позволить Мюллеру выполнить свою работу. Теперь они заявляют, что расследование длится уже слишком долго и его надо завершить, причём в ближайшей перспективе. Это значительная перемена, которая может подорвать политическую поддержку расследования Мюллера. В конце концов, политическая поддержка здесь действительно важна.



То есть теперь президенту будет проще его уволить?



ДЖОН КАРЛ: Такое, определённо, возможно. Они по-прежнему держат оборону, заявляя, что увольнение Мюллера было бы ошибкой. Но если расследование будет продолжаться ещё какое-то время после того, как эти лидеры конгресса выступили за его прекращение, мне кажется, это даст президенту какую-то свободу для радикальных мер, вроде этой.



Дата выхода в эфир 17 июня 2018 года.