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CNBC: агент ФБР обещал коллеге, что они «не позволят» Трампу стать президентом

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Агент ФБР Питер Стржок, участвовавший в российском расследовании Роберта Мюллера, в августе 2016 года отправил своей коллеге Лайзе Пейдж сообщение, в котором пообещал, что они «не позволят» Дональду Трампу стать президентом США, сообщает CNBC. Как отмечает издание, ссылаясь на доклад, переписка Стржока и Пейдж «омрачает всё расследование ФБР».
CNBC: агент ФБР обещал коллеге, что они «не позволят» Трампу стать президентом
Reuters
Согласно докладу о ходе расследования дела о служебной переписке Хиллари Клинтон, опубликованному в четверг, агент ФБР Питер Стржок, участвовавший в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера, в августе 2016 года отправил своей коллеге Лайзе Пейдж сообщение, в котором пообещал, что они «не позволят» Дональду Трампу стать президентом США, сообщает CNBC.
 
Сообщения Питер Стржока и Лайзы Пейдж, которые были опубликованы ранее, «уже поставили парочку в непростую ситуацию» и послужили Трампу поводом для того, чтобы напасть как на расследование электронных писем Клинтон, так и на российское расследование Мюллера. Новые сообщения, как отмечает издание, — «наиболее недвусмысленные из всех до сих пор обнародованных».
 
После публикации первых сообщений Роберт Мюллер отстранил Стржока от российского расследования. Лайза Пейдж ушла из команды Мюллера незадолго до того, как эта переписка была обнародована.
 
Сообщается, что Стржок, который ранее участвовал в расследовании, связанном с электронными письмами Клинтон, пообещал Пейдж, что они вдвоём не допустят победы Трампа.
 
«Трамп никогда не станет президентом, правда? Правда?!» — написала Пейдж. «Нет. Нет, он им не станет. Мы не позволим», — ответил Стржок.
 
В докладе также говорится, что переписка Стржока и Пейдж «омрачает всё расследование ФБР», пишет CNBC.
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источник
CNBC США Северная Америка
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