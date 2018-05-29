Politico: даже в День поминовения Трамп не забыл о «российском расследовании»

Президент США Дональд Трамп в День поминовения торжественно возложил венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, сообщает Politico. Однако в этот праздник, когда он отдавал дань памяти павшим американским солдатам, он не забыл и о «российском расследовании».

Трамп начал этот день с твита, содержавшего поздравления по случаю праздника, а потом он перешёл к восхвалению своих собственных достижений на президентском посту.

«Поздравляю с Днём поминовения! Те, кто погиб за нашу великую страну, были бы очень рады и горды тем, как хорошо обстоят сегодня дела у нашей страны. Лучшая экономика за десятилетия, самая низкая за все времена безработица для темнокожих и латиноамериканцев (и для женщин за последние 18 лет), восстановление нашей армии и многое другое. Отлично!» — написал Трамп в Twitter.

Но вскоре он перешёл на другую тему и начал публиковать твиты, посвящённые заявлениям на канале Fox News по расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Как отмечает издание, Трамп и его союзники «бездоказательно» утверждают, что это расследование является политически мотивированным и направлено на то, чтобы навредить штабу Трампа и его администрации.

«Президент заслуживает ответов». Fox News обсуждает «cпайгейт», — написал Трамп.

Позднее он, среди прочего, опубликовал твит следующего содержания: «Мы теперь выяснили, что администрация Обамы инициировала расследование в отношении оппозиционного кандидата в президенты или же его предвыборного штаба. Это вызывает законные вопросы. Я просто нахожу это действительно странным… Это проникает в сердце нашей избирательной системы». Джонатан Тёрли на Fox News».

Как напоминает издание, и в преддверии Дня поминовения Трамп неоднократно пользовался соцсетью Twitter для того, чтобы сеять разногласия. Так, он выдвинул ложные обвинения в адрес газеты The New York Times, которая, по его словам, привела в одной из своих статей вымышленный источник, кроме того, он возложил на демократов вину за иммиграционную политику своей администрации и неоднократно критиковал спецпрокурора Роберта Мюллера за затягивание расследования.

Все эти заявления прозвучали на фоне напряжённой ситуации на международной арене, когда Соединённые Штаты и Северная Корея стремятся сохранить шансы на проведение в ближайшие месяцы мирных переговоров в Сингапуре, говорится в статье.

«Трамп, по всей видимости, одержим тем, что он называет «cпайгейтом» — понятие, означающее, что Министерство юстиции вело наблюдение за его предвыборным штабом из политических соображений. Но пока нет никаких доказательств, которые бы давали понять, что именно так всё и было», — пишет Politico.

Как поясняет издание, во время президентских выборов 2016 года ФБР использовало информатора для того, чтобы пообщаться с официальными лицами избирательного штаба Трампа. Cотрудники ФБР нашли доказательства того, что эти официальные лица во время предвыборной гонки контактировали со «связанными с Россией» людьми в то самое время, когда Москва вела скрытую кампанию по дезинформации с целью навредить демократу Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу.