Fox News: дело о «российском вмешательстве» распадается на глазах

Спецпрокурор Роберт Мюллер оказался не готов отстаивать в суде обвинения, выдвинутые им против россиян и российских компаний, сообщает Fox News. При этом, как отмечает телеканал, одной из компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, вообще не существовало в указанный Мюллером период времени.

Очередная неудача Мюллера и его коррумпированного следствия. Только послушайте! Помните, две пятницы тому назад судья Т.С. Эллис III объявил, что расследование Мюллера — всего лишь охота на ведьм с целью добраться до президента Трампа, добиться импичмента или обвинить президента в каких-то преступлениях? Так вот, теперь другой судья громит обвинительный акт Мюллера в отношении российских граждан.



И сегодня у нас есть новая невероятная информация! Расследование Мюллера рушится. Российская компания, против которой спецпрокурор составил обвинительный акт… Помните, Мюллер думал, что на это никто не ответит! Так вот, эта компания назвала обвинения безосновательными, заявив в суде, что Мюллер и его халтурщики даже не указали никаких умышленных противозаконных действий с её стороны.



Сайт Law&Crime сегодня сообщает, что адвокат этой российской компании хочет видеть секретные инструкции Мюллера большому жюри. А видеть их он имеет полное право! А The Daily Wire пишет, что из протоколов суда видно — только послушайте! — что Мюллер выдвинул обвинения против российской компании, которой в то время даже не существовало! Как сообщает The Daily Wire, юрист этой компании заявил: «Ваша честь, думаю, мы имеем дело с ситуацией, когда государство, как в поговорке, предъявило обвинения сэндвичу с ветчиной*. В тот период времени, о котором говорят американские власти, эта компания не существовала как юридическое лицо. Если впоследствии мне докажут, что она существовала, мы, наверное, будем представлять и её. Но на сегодня — нет, мы не являемся её представителями». Вот это да!



Эндрю Маккарти даже опубликовал в сети высказывание из National Review: «Чего вам никогда не стоит делать, так это составлять обвинительный акт по делу, которое вы не готовы доводить до суда». А команда Мюллера явно была не готова. Их застали врасплох, и всё расследование буквально распадается, причём весьма зрелищно. А господствующие СМИ ничего этого вам не рассказывают.



Дата выхода в эфир 14 мая 2018 года.



* Аллюзия на широко известную в США цитату из книги Тома Вулфа «Костры амбиций» (прим. ИноТВ).