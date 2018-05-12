Fox News: российская компания спутала планы спецпрокурора Мюллера

Составляя обвинения против россиян и российских компаний, спецпрокурор Роберт Мюллер хотел лишь как-то увязать своё расследование с Россией, но он никак не рассчитывал, что кто-то из обвиняемых явится в суд. Такое мнение высказал в эфире Fox News бывший федеральный прокурор Джозеф Дидженова. По его словам, когда одна из российских компаний официально заявила о своей невиновности и потребовала судебного разбирательства, команда Мюллера всячески этому противилась.
Возможно, вы не знали, но ранее в этом году спецпрокурор Роберт Мюллер сформулировал обвинения против 13 российских граждан и трёх российских компаний. Всё это время предполагалось, что в суд они никогда не явятся. Но теперь они оспаривают обвинение, и похоже, что дело будет слушаться в суде. А для расследования Роберта Мюллера это может быть плохо. Как и почему? Лаконичнее всех на эти вопросы ответит Джо Дидженова. Он сейчас с нами в студии.
Что может быть плохого в том, чтобы суд состоялся?
ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА, бывший федеральный прокурор округа Колумбия:То, что они к этому не готовы. Обвинительное заключение они составили преждевременно. Против людей, которые, как им казалось, никогда не высунутся из России. А потом одна из российских компаний наняла адвокатов и направила их в суд, чтобы сказать: «Мы здесь, мы хотим заявить о своей невиновности. И мы хотим, чтобы вы предоставили большой объём материалов по вашему уголовному делу против нас».
Люди господина Мюллера горячо возражали. Они говорили: «Мы не готовы предъявлять обвинения в суде. Они не явились, как положено». А федеральный судья сказал им: «Господин Мюллер, вы составили обвинительное заключение по этому делу. Это ваше дело, оно направляется в суд. Начнём этот процесс прямо сейчас. Представьте доказательства».
То есть вы говорите, он обвинил людей, не будучи готовым доказать их вину?
ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА:Именно так. Он злоупотреблял созывом расширенной коллегии присяжных с самого начала этого возмутительного расследования, санкционированного (заместителем генпрокурора США. — ИноТВ) господином Розенстайном. Это чудовище Розенстайна во всей красе.
Вы были федеральным прокурором. Это ведь граничит с аморальностью — предъявлять обвинение человеку, когда нет доказательств, что он совершил преступление!
ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА:Они сделали это лишь по одной причине. Чтобы расследование Мюллера хорошо смотрелось, ему нужно было что-то русское, как соус для салата. Вот он и составил обвинительные заключения против 13 человек и корпораций в другой стране, думая, что они никогда не явятся. Но — бинго! — кто-то один явился и сказал: «Докажи это, мамочка!»
(Смеётся.) Невероятная история! Представьте, что он поступил так с американцем, например… ну, не знаю… с (бывшим советником президента Трампа по национальной безопасности. — ИноТВ) Флинном!
ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА:Уже. С Флинном он поступил так же.
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