Fox News: российская компания спутала планы спецпрокурора Мюллера

Составляя обвинения против россиян и российских компаний, спецпрокурор Роберт Мюллер хотел лишь как-то увязать своё расследование с Россией, но он никак не рассчитывал, что кто-то из обвиняемых явится в суд. Такое мнение высказал в эфире Fox News бывший федеральный прокурор Джозеф Дидженова. По его словам, когда одна из российских компаний официально заявила о своей невиновности и потребовала судебного разбирательства, команда Мюллера всячески этому противилась.

Возможно, вы не знали, но ранее в этом году спецпрокурор Роберт Мюллер сформулировал обвинения против 13 российских граждан и трёх российских компаний. Всё это время предполагалось, что в суд они никогда не явятся. Но теперь они оспаривают обвинение, и похоже, что дело будет слушаться в суде. А для расследования Роберта Мюллера это может быть плохо. Как и почему? Лаконичнее всех на эти вопросы ответит Джо Дидженова. Он сейчас с нами в студии.



Что может быть плохого в том, чтобы суд состоялся?



ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА, бывший федеральный прокурор округа Колумбия: То, что они к этому не готовы. Обвинительное заключение они составили преждевременно. Против людей, которые, как им казалось, никогда не высунутся из России. А потом одна из российских компаний наняла адвокатов и направила их в суд, чтобы сказать: «Мы здесь, мы хотим заявить о своей невиновности. И мы хотим, чтобы вы предоставили большой объём материалов по вашему уголовному делу против нас».



Люди господина Мюллера горячо возражали. Они говорили: «Мы не готовы предъявлять обвинения в суде. Они не явились, как положено». А федеральный судья сказал им: «Господин Мюллер, вы составили обвинительное заключение по этому делу. Это ваше дело, оно направляется в суд. Начнём этот процесс прямо сейчас. Представьте доказательства».



То есть вы говорите, он обвинил людей, не будучи готовым доказать их вину?



ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА: Именно так. Он злоупотреблял созывом расширенной коллегии присяжных с самого начала этого возмутительного расследования, санкционированного (заместителем генпрокурора США. — ИноТВ) господином Розенстайном. Это чудовище Розенстайна во всей красе.



Вы были федеральным прокурором. Это ведь граничит с аморальностью — предъявлять обвинение человеку, когда нет доказательств, что он совершил преступление!



ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА: Они сделали это лишь по одной причине. Чтобы расследование Мюллера хорошо смотрелось, ему нужно было что-то русское, как соус для салата. Вот он и составил обвинительные заключения против 13 человек и корпораций в другой стране, думая, что они никогда не явятся. Но — бинго! — кто-то один явился и сказал: «Докажи это, мамочка!»



(Смеётся.) Невероятная история! Представьте, что он поступил так с американцем, например… ну, не знаю… с (бывшим советником президента Трампа по национальной безопасности. — ИноТВ) Флинном!



ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА: Уже. С Флинном он поступил так же.



Именно. Это невероятно. Спасибо, Джо Дидженова.



ДЖОЗЕФ ДИДЖЕНОВА: Всегда рад. Вам спасибо.



Это даже хуже, чем я думал! Я вам признателен.



Дата выхода в эфир 10 мая 2018 года.