Fox News: Минюст США отказывается посвящать конгресс в суть «российского расследования»

Группа конгрессменов-республиканцев пригрозила импичментом заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, если тот не предоставит документы, связанные с «российским расследованием». Как отмечает Fox News, конгресс имеет право требовать от Минюста прозрачности, однако Розенстайн расценивает эти требования как «вымогательство» и не желает их исполнять.

Возможно, вы уже слышали о новом противостоянии конгресса и Министерства юстиции. Группа республиканцев в конгрессе требует, чтобы заместитель генерального прокурора Род Розенстайн предоставил для ознакомления ряд документов, связанных с «российским расследованием». В противном случае они обещают объявить Розенстайну импичмент. До сих пор Розенстайн демонстративно отказывался предоставить информацию.



Прежде чем вы переключитесь на другую программу, сочтя всё это очередным партийным междусобойчиком, столь характерным для Вашингтона, выслушайте подробности. Потому что это не междусобойчик, на кону стоит многое — гораздо большее, чем краткосрочные политические выгоды той или иной партии.



Как вы знаете, «российское расследование» всецело довлеет над деятельностью правительства с того самого дня, как Трамп вступил в должность. Никто в Вашингтоне не может ни говорить, ни думать ни о чём другом. Не обращайте внимания на возможные войны на горизонте, в Азии или на Ближнем Востоке, или на тот факт, что наша собственная экономика и культура меняются так быстро, что никто не может этого ни понять, ни переварить. В округе Колумбия имеет значение только расследование Мюллера.



Возможно, вы задаётесь вопросом: что такое расследование Мюллера? О чём речь? Что именно Мюллер расследует? Оказывается, этого не знает почти никто. За исключением Рода Розенстайна. Он знает, но конгрессу рассказать не хочет.



Летом прошлого года Розенстайн написал служебную записку, в которой подробно обозначил область расследования независимого прокурора. Ключевые фрагменты этого документа по-прежнему скрыты. Конгресс хотел бы с ними ознакомиться — и имеет на это полное право.



Наша конституция требует от наших выборных представителей осуществления надзора за Министерством юстиции. Зачем? Да чтобы бюрократы, наделённые огромными полицейскими и разведывательными полномочиями, оставались подотчётны избирателям. Мы даём им оружие, позволяем им арестовывать нас и сажать в тюрьму, взламывать нашу частную электронную почту, прослушивать телефоны… У них много власти. Взамен они обещают этой властью не злоупотреблять. И если в их честности возникают какие-либо сомнения, мы должны провести проверку. Это и называется прозрачностью.



Правительственные бюрократы ненавидят прозрачность. Они бы предпочли делать своё дело в тайне. Секретность — это щит, заслоняющий их от нашего испытующего взгляда. И не только в данном случае. Возьмём, к примеру, расследование «сговора с Россией», проведённое комитетом палаты представителей по разведке. Его только что завершили — на это потребовался год. Итоговый доклад насчитывал 253 страницы. Но мы, остальные, на самом деле не могли его прочесть: ключевые факты отсутствовали.



За сколькими именно соратниками Трампа шпионила администрация Обамы во время предвыборной кампании 2016 года? Хорошо бы это знать. Сожалеем, но это вымарано. Есть ли реальные доказательства того, что российское правительство руководило взломом серверов национального комитета Демократической партии и Gmail-аккаунта Джона Подесты? Если есть, то они тоже вымараны.



А как вам это: в докладе говорится, что агенты ФБР, допрашивавшие Майка Флинна, не верили, что он лжёт. Погодите! Ведь Майк Флинн признался в том, что солгал этим агентам. Это поломало ему жизнь. Недавно он продал дом, чтобы было чем расплатиться с адвокатами.



Итак, что же происходит? Мы не знаем. Эта информация была вымарана. В чём причина всех этих купюр? Мы не знаем даже этого. Мы спрашивали, но нам не ответили.



Не был опубликован и запрос в суд FISA на санкционирование слежки за Картером Пейджем, советником избирательного штаба Трампа. Даже несмотря на то, что у нас сейчас есть все основания полагать, что этот запрос был в корне нелегитимен и во многом основан на дискредитированных, политически предвзятых сплетнях — на досье Стила. Конечно же, (бывший директор ФБР. — ИноТВ) Джим Коми это отрицает. Во время турне, посвящённого выходу своей книги, он отрицал это неоднократно. Буквально на днях он заметил с лёгкой улыбкой: «Проверить это никак нельзя, потому что это засекречено». Шутят над нами, вот только это не смешно.



Практически никто уже не доверяет государству. С этим согласятся обе стороны. Исправить ситуацию может лишь одно — солнечный свет. Хватит скрывать, хватит лгать, расскажите нам, что происходит на самом деле. Ничто из этого не входит в намерения Рода Розенстайна. В сегодняшнем интервью Newseum Розенстайн сравнил требования конгресса о большей прозрачности с шантажом мафии. Взгляните.



РОД РОЗЕНСТАЙН, заместитель генерального прокурора США: Уже довольно давно некоторые люди угрожают мне, публично и приватно. И, думаю, им следует уже понять, что с Минюстом вымогательство не работает. Мы будем делать то, что требуется от нас по закону, и никакие угрозы от кого-либо не повлияют на то, как мы делаем свою работу.



Маленькая жертва! Вымогательство? Как насчёт подотчётности? Никто не избирал Рода Розенстайна ни на какую должность. Ни его, ни кого-либо ещё из этих людей. Они работают на нас, предположительно — в наших интересах. Когда они не хотят объяснять, что и почему они делают, это всегда и везде верный признак того, что они начали работать против нас. Вот что это значит.



Дата выхода в эфир 02 мая 2018 года.