Fox News: доклад конгрессменов разоблачает не Трампа, а вашингтонское «закулисье»

В полном докладе комитета палаты представителей конгресса США по разведке не содержится никаких доказательств сговора Трампа с Россией или причастности Москвы к кибератаке против нацкомитета Демократической партии, констатирует Fox News. В то же время, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, этот документ доказывает лживость и предвзятость несменяемой элиты в Вашингтоне. По словам журналиста, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал доклад, не читая, и обратился к Трампу со зловещим предупреждением...

После года изучения материалов и опроса (свидетелей. — ИноТВ) комитет палаты представителей по разведке наконец завершил своё расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года, о котором вы так много слышали. Полный доклад увидел свет. В нём более 200 страниц. И вот главная мысль: следствие не нашло никаких доказательств какого бы то ни было сговора или координации между российским правительством и президентской кампанией Дональда Трампа. Никаких.



Для других кабельных каналов это плохая новость: им, наверное, следует извиниться за все свои программы прошлого года. Но, конечно же, не обольщайтесь. А для нас, остальных, на самом деле нет ничего удивительного, потому что никаких доказательств сговора никогда и не было. Это всегда были фантазии.



Кстати, доклад не приводит никаких доказательств того, что российское правительство руководило взломом серверов национального комитета Демократической партии или Gmail-аккаунта Джона Подесты. По сей день — хотя об этом умалчивают — никто так и не предоставил никаких доказательств того, что это вообще произошло. Хотя от всех нас, очевидно, требовалось в это верить, а если мы не верим, значит, мы сами — агенты России! Но ладно, проехали…



Об избирательном штабе Трампа в этом докладе мало нового. Зато довольно много о том, как на самом деле работает Вашингтон. Возьмём, к примеру, бывшего директора Национальной разведки Джима Клэппера. Долгие годы Клэппер был одним из самых могущественных шефов разведки в мире. Теперь он заделался крикуном на кабельном телевидении и политическим активистом. Кроме того, он плодовитый лжец. Как стало известно сегодня, Клэппер, давая показания конгрессу под присягой, заявил, что никогда не обсуждал с представителями прессы досье Стила. Это неправда. Из доклада ясно, что Клэппер по секрету сообщил о досье Стила CNN. И, конечно же, несколько месяцев спустя канал нанял его в качестве комментатора. Коим он является и по сей день.



Вчера (бывший директор ФБР. — ИноТВ) Джим Коми рассказал нашему другу Брету Бейеру, что Клэппер подбивал его обсудить досье с президентом. Этот брифинг был впоследствии использован CNN и другими СМИ, чтобы оправдать репортажи о досье. И дальше по кругу… Мы наблюдали это весь прошлый год. Другими словами, всё это было подстроено с самого начала.



На самом деле в правдивость досье никто никогда не верил. Никому это было не важно. Это всегда был лишь инструмент, чтобы связать по рукам и ногам администрацию, против которой несменяемая вашингтонская элита была настроена с первого дня.



Трамп фактически с самого начала об этом догадывался. Он не мог бы этого объяснить, зато мог учуять. Уж в чём в чём, а в этом он талантлив. И он был прав. Конечно же, на него беспощадно набросились за предположение о том, что так называемое разведывательное сообщество может быть не совсем честным. «Да как вы смеете?! — визжали они на CNN. — Это слуги народа! Они посвятили свою жизнь защите вашей безопасности!» Бла-бла-бла-бла-бла…



На самом-то деле они просто люди. Некоторые из этих людей — замечательные, некоторые — прогнившие и аморальные. Некоторые с радостью прибегли бы к утечкам информации, обману и инсинуациям, чтобы аннулировать результаты выборов. Большинство людей это понимает. Вот почему слово «закулисье» внезапно вошло в лексикон общественности.



Кстати, отчасти из-за бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Как и Джим Клэппер, он законченный и увлечённый лжец. Подобно Клэпперу, он начал вторую карьеру — политического активиста. Практически сразу, как только вышел сегодняшний доклад — и задолго до того, как он мог бы этот доклад прочесть, Бреннан обругал его, назвав бессмысленным. А вот что он написал в Twitter, обращаясь напрямую к президенту: «Выводы спецпрокурора будут всеобъемлющими и авторитетными. Следите за новостями, господин Трамп…» — чтобы сделать эту фразу максимально зловещей, он поставил многоточие. Действительно, зловеще.



Хорошо. Итак, давний шеф непрозрачного разведывательного агентства предупреждает демократически избранного президента нашей страны, что с тем вот-вот случится нечто плохое. По-видимому, из-за того что у Джона Бреннана есть конфиденциальная информация, которой нет у нас, остальных. Но пусть это вас не тревожит, не надо паранойи! Не верьте в эти безумные теории заговора закулисья! Всё в порядке, просто не забывайте слушаться несменяемого руководства в Вашингтоне, а не то громилы вроде Джона Бреннана вас раздавят.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.