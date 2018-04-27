NYT: республиканцы очистили кампанию Трампа от подозрений в сговоре с Россией

Республиканцы в специальном комитете по разведке палаты представителей конгресса США не обнаружили доказательств того, что предвыборная кампания Трампа получала поддержку из России, пишет The New York Times. Согласно их отчёту, российское вмешательство в выборы имело место, как и ряд опрометчивых контактов сторонников Трампа с Москвой, но никаких подтверждений их сотрудничества в рамках предвыборной борьбы в США не установлено.

Республиканцы в специальном комитете по разведке палаты представителей конгресса США не нашли никаких доказательств того, что предвыборная кампания Трампа якобы получила поддержку через вмешательство России, сообщает The New York Times.

Результаты длившегося месяцами расследования изложены в отчёте объёмом 250 страниц, критикующем политических соперников президента Трампа, ФБР и спецслужбы за их заявления по поводу российского вмешательства в выборы.

Как отмечает издание, демократы в специальном комитете в свою очередь обвинили республиканцев в преждевременном завершении расследования из стремления защитить Трампа и заявили, что желание коллег нынешнего президента США принять предложения помощи от России предполагает осознанное совершение противоправных или даже незаконных действий.

В напряжённой политической обстановке в Вашингтоне обнародованный отчёт, ставший первым из нескольких правительственных расследований вмешательства России, несомненно послужит полезным политическим инструментом для Дональда Трампа и его союзников, утверждает The New York Times. Президент США уже воспользовался выводами республиканцев и расхвалил их в Twitter, назвав само расследование «охотой на ведьм», которая должна немедленно прекратиться.

Республиканцы в своём отчёте не полностью пощадили предвыборную кампанию Дональда Трампа, однако их критика в большинстве случаев была ограниченной и касалась допущенных ошибок, отмечает издание. Например, в отчёте подтверждается, что некоторые контакты между коллегами Трампа и представителями России были опрометчивыми, но комитет не выявил случаев содействия кого-либо из сторонников американского президента российскому вмешательству.

Более резким нападкам в отчёте подвергаются демократы и другие противники Дональда Трампа. Администрацию Обамы республиканцы раскритиковали за «медленный и непоследовательный» ответ на активные действия России.

Ключевые выводы из доклада республиканцы опубликовали в марте. В полный отчёт, значительные части которого были засекречены американскими спецслужбами, включены рекомендации по вопросам кибербезопасности и безопасности выборов, а также призыв к исполнительной власти обдумать возможность проведения обязательных тестов на полиграфе для политических лиц с допуском к секретным данным, если они не утверждены сенатом.

Хотя кампания Трампа в отчёте очищена от подозрений, республиканцы предостерегают, что правительство российского президента Владимира Путина снова осуществит вмешательство при отсутствии серьёзных усилий, направленных на его сдерживание. По их уверениям, если соотношение затрат и результатов подобных операций значительно не изменится, правительство России «и другие враждебные правительства» будут продолжать проводить подобные атаки против США и их союзников.

Как напоминает издание, это расследование стало одной из ряда мер, предпринятых правительством США в связи с российским вмешательством в президентские выборы и гипотетическими связями участников кампании Трампа с Россией. Два других расследования, проводимые специальным прокурором Министерства юстиции США и комитетом сената по разведке, ещё продолжаются, подчёркивает The New York Times.