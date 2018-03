В феврале этого года произошёл очередной поворотный момент истории — «эскалация новой холодной войны», теперь уже между тремя крупными державами — Россией, США и Китаем, пишет The Nation. Как полагает издание, мир сможет пережить это противостояние, если прибегнет к инициативам по разоружению, которые использовались ещё во времена прошлой холодной войны.

Термин «олимпийский атлет из России» должен был стать для россиян орудием коллективного наказания, однако на практике он лишь усилил российский национализм на этих Играх. Как пишет The Nation, российские зрители приехали в Пхёнчхан в неожиданно большом количестве, демонстрируя своё чувство гордости и полное презрение к МОК, который хочет выглядеть очень строгим и жёстким по отношению к допингу.

Стремление ФБР возложить на своё подразделение по противодействию иностранному влиянию задачу наблюдать за социальными сетями, не может не вызывать больших вопросов, пишет The Nation. По мнению журнала, в случае если ФБР, которое всегда стремилось к тому, чтобы взять на себя роль «полиции мыслей», удастся получить подобные полномочия, свобода слова окажется под серьёзной угрозой.

Оппозиционный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на самом деле выступает за сотрудничество с США, хотя иногда слышны мнения, что он похож на Уго Чавеса или Николаса Мадуро. Однако если США помогут правящим силам сфальсифицировать результат выборов, то на волне протестов может появиться по-настоящему антиамериканский лидер, который повернётся к Венесуэле и России, прогнозирует мексиканский профессор Джон Акерман в своей статье для The Nation.

Новый доклад американского Совета по международным отношениям под названием «Сдерживание России» призван вдохновить американский политический истеблишмент на радикальную эскалацию новой холодной войны с Россией, убеждён историк, редактор издания The Nation Стивен Коэн. При этом, по мнению эксперта, реальная опасность заключается не в российском «вмешательстве», а в отсутствии в США политической силы, выступающей против нового противостояния с Кремлём.

Агрессивная риторика Дональда Трампа в отношении Пхеньяна лишь усугубляет северокорейский кризис, постоянно увеличивая вероятность войны с КНДР, полагает американский политолог Раджан Менон. Как пишет Менон в своей статье для The Nation, разрешить сложившуюся ситуацию можно будет, только радикально смягчив нынешний курс, а чтобы этого добиться, Южная Корея должна начать действовать без оглядки на Вашингтон.

Nation: Вашингтон предал Москву, но ведущие СМИ «забыли» об этом написать

The New York Times и многие другие ведущие американские СМИ предпочли ничего не сообщать о недавно опубликованной информации, подтверждающей, что Вашингтон лгал, когда обещал Москве «ни на дюйм» не расширять НАТО в восточном направлении, пишет редактор журнала The Nation Стивен Коэн. Как предполагает Коэн, игнорируя подобные инфоповоды, медийный мейнстрим США стремится поддержать миф о том, что «новую холодную войну» между двумя странами развязала и поддерживает исключительно Россия.