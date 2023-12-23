Nation: у Киева нет шансов на победу, поэтому Западу нужно пересмотреть свою политику

Западная политика в отношении Москвы не сработала: российская экономика не рухнула из-за санкций, а в военном плане Киев находится на грани поражения. Как пишет The Nation, пришла пора здравой переоценки такого курса, поэтому любая дальнейшая поддержка Украины должна привязываться к серьёзному изучению возможности урегулирования конфликта путём переговоров с русскими.

После начала спецоперации России на Украине США мобилизовали всех союзников на предоставление оружия и средств вкупе с введением жёстких санкций против Путина. Однако, как пишет редактор и совладелица американского издания The Nation Катрина ванден Хювел, это не сработало, поэтому Западу нужно здраво переоценить ситуацию.

По её мнению, у обеих сторон есть основания рассмотреть вопрос о прекращении огня на Украине. Не имея превосходства в вооружении и численности и теряя союзников, Киеву грозит лишь утрата новых позиций и ещё большие разрушения.

Кроме того, Украина несёт огромные потери: у неё заканчиваются люди, оружие и боеприпасы, а экономика буквально дышит на ладан. Более 20% её населения покинули родину, на зачистку сельской местности от мин потребуется более 700 лет, а на восстановление страны — более $400 млрд.

С помощью НАТО у Украины может быть шанс выстоять. Но проблема прокси-войны заключается в том, что без риска для жизни людей военную лихорадку поддерживать трудно. Рекламная кампания администрации США становится всё интереснее: риторика «Россия быстро рухнет» сменилась на фразы типа «использование Украины для ослабления России — дешёвая инвестиция», «если Россия победит, американцы в итоге пойдут воевать с ней в Европе», «помощь Украине — это программа создания рабочих мест в Америке» и «Путин хочет убрать Соединённые Штаты с мировой арены».

«Довольно. Пришла пора здравой переоценки. Ясно одно: любая дальнейшая поддержка Украины должна привязываться к серьёзному изучению возможности урегулирования конфликта путём переговоров с русскими. Это требует переоценки и изменения курса, продвижения по пути переговоров, прекращения огня и восстановления, а не продолжения кровавой бойни на истощение, бессмысленных убийств и борьбы до последнего украинца в надежде, что Путин падёт», — уверена автор статьи.