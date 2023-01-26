InfoDuJour: «лицемерная и опасная игра» — поставка Киеву тяжёлых западных танков грозит миру третьей мировой войной

Потоки оружия из стран запада на Украину стали слишком бросаться в глаза, пишет главный редактор информационного ресурса InfoDuJour Марсель Ге. По его мнению, это становится всё опаснее для Европы, которая лицемерно утверждает, что не является стороной конфликта, однако поставляет оружие, средства и людей в зону боевых действий. После новостей об отправке Киеву американских и немецких тяжёлых танков существует реальная опасность разрастания конфликта до третьей мировой войны, предупреждает Ге.