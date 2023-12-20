Конфликт на Украине стал итогом усилий Вашингтона, который спонсировал «евромайдан», приводит InfoDuJour точку зрения Французского центра исследований в области разведки (CF2R). В новой книге «Украина: американская война» независимый центр подчёркивает, что столкновения можно было избежать, однако с осени 2021 году США навязывали Западу собственную точку зрения, и Европа позволила втянуть себя в противостояние с Россией.

На Украине разыгрывается настоящая драма, однако этот конфликт был предсказуем, и его можно было избежать, пишет InfoDuJour. Как утверждает независимый аналитический Французский центр исследований в области разведки (CF2R), все данные свидетельствуют о том, что войну развязали намеренно.

В своей новой книге «Украина: американская война» аналитический центр пишет, что нападение России спровоцировали США, НАТО и правительство Зеленского. До начала 2014 года Украина пыталась придерживаться середины, однако переворот во время «евромайдана», спонсируемого Вашингтоном, подтолкнул её в западный лагерь. С тех пор Киев проводит предосудительную политику в отношении русскоговорящего населения Донбасса: ему запретили пользоваться собственным языком, отказали в получении автономии и пытаются задавить силой.

Анализ фактов также говорит о том, что с осени 2021 года западные СМИ навязывали определённую позицию, которую с нуля придумал Вашингтон — так, в 2003 году он придумал оружие массового поражения в качестве предлога для вторжения в Ирак. Таким образом, конфликт на Украине — это американская война руками украинцев, её задача — ослабить Россию. Европейские же государства позволили себя в него втянуть, подчёркивает InfoDuJour.