Возможность стать членом НАТО была лишь приманкой для Киева, пишет The American Conservative. Никто в действительности не собирался принимать страну в альянс. США и Европа просто использовали Украину, чтобы защитить свои геополитические интересы. Кажется, что даже офис Зеленского уже «смирился с этим».

Возможность стать членом НАТО была лишь приманкой для Киева, никто на самом деле не хотел видеть Украину в альянсе, пишет The American Conservative.

Даже сам Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что не знает, будет ли Украина в НАТО. «Никто не сможет ответить на этот вопрос однозначно», — заявил президент на встрече со студентами. Депутат Алексей Гончаренко и вовсе отметил, что Вашингтон раздражает тема Украины и членства в альянсе. По его информации, Блинкен дал понять европейцам, что для Киева «никакого НАТО не будет».

Это заявление депутата перекликается с признанием Зеленского студентам. Кажется, что неуверенность в своих западных партнерах начинает «просачиваться в украинское руководство».

Вообще подозрения могли появится у Киева ещё в самом начале конфликта. Тогда Зеленский спросил лидеров Европы, — «Вы с нами?». Они ответили, что сейчас не хотят брать Украину в союз. В июле 2023, несмотря на все обещания, в НАТО заявили, что «будут в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены». Ровно тоже самое Блинкен заявил 29 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Сейчас понятно, что в НАТО никогда не собирались бороться за Украину и принимать ее в альянс. Киев лишь использовали для достижения своих геополитических целей. Это подтверждает то, что «Украина была готова обменять членство в НАТО на территорию и мир» в самом начале конфликта, отмечает издание. Но западные партнёры заблокировали этот вариант. Тогдашний премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон вообще заявил, что они не будут ничего подписывать и предложил «просто воевать».

Возможно теперь Киев осознает, что его обманывали и использовали как разменную монету. Украины в НАТО точно не будет.