Die Welt: угроза существованию Украины никогда не была такой явной

Сейчас возникла небывалая по размерам угроза существованию Украины, пишет Die Welt. Республиканцы в США заблокировали финансовую помощь для Киева. В Европе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также собирается наложить вето на дополнительную денежную поддержку. В сумме Украина лишится €100 млрд из Америки и ЕС, а это экзистенциальная угроза для страны, ВВП которой ещё до начала боевых действий составлял всего €190 млрд, предупреждает немецкое издание.

Существование Украины ещё никогда не находилось под такой серьёзной угрозой, как сейчас, пишет Die Welt. Республиканцы в сенате США всё-таки заблокировали совместный пакет финансовой помощи для Киева и Тель-Авива. Их не устроило, что в нём было выделено недостаточно денег на защиту южной границы США. И теперь есть веские основания считать, что до конца года Украина точно никаких средств не получит.

Ситуацию усугубляет ещё и то, что в Европе сейчас происходят схожие процессы, продолжает немецкое издание. В четверг в Брюсселе пройдёт саммит глав государств и правительств стран — членов ЕС, на котором они должны договориться о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз и согласовать пакет денежной поддержки для Киева в размере €50 млрд. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает наложить вето на это решение.

Если это произойдёт, Украина суммарно лишится €100 млрд из США и Европы. Для страны, ВВП которой ещё до начала боевых действий составлял всего €190 млрд, это экзистенциальная угроза. Государство может не пережить следующий год не в военном, а в финансовом плане. Но даже если в ближайшие дни или недели Брюссель найдёт решение, на горизонте уже появилась новая проблема, на которую у европейцев ответа нет.

Ведь блокада помощи Украине со стороны республиканцев в сенате — это всего лишь предвестник того, что может случиться, если бывший президент Дональд Трамп снова въедет в Белый дом. Он уже давно дал понять, как относится к российско-украинскому конфликту, и пообещал закончить его за сутки. И, казалось бы, Европа наверняка уже разработала план, как поступить в случае победы Трампа на выборах. Но всё пока ограничивается лишь набором идей, которые при этом строятся на спорных предположениях и переоценке собственных способностей.

По крайней мере, европейцам очевидно, что второй президентский срок Трампа может оказаться для них очень некомфортным. И в связи с этим Берлин последние несколько месяцев пытается наладить контакт с самыми видными республиканцами, чтобы в случае необходимости они могли оказать сдерживающее влияние на президента. В середине сентября с этой целью в Техас ездила министр иностранных дел Анналена Бербок. США посетил и координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Михаэль Линк.

Великобритания также прилагает усилия для того, чтобы наладить связь с республиканцами. Две недели назад с этой целью США посетила бывший премьер-министр Лиз Трасс, а в среду — новый министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Но предположение, что на Трампа можно будет повлиять с помощью умеренных голосов, носит спорный характер. Не исключено, что, когда он придёт к власти, он разрушит части государственного аппарата, особенно те, которые были настроены по отношению к нему враждебно, например ФБР и министерство юстиции. Его же кабинет и администрация будут состоять, скорее всего, исключительно из лояльных ему людей, которые будут реализовывать его планы без возражений.

В случае же прекращения поддержки Украины со стороны США ЕС вряд ли сможет её компенсировать, что некоторые немецкие политики вполне откровенно признают. «Совершенно очевидно, что США — это с большим отрывом самый важный фактор, — поясняет Линк. — Правильный вывод из сложившейся ситуации заключается в необходимости усиления европейского столпа НАТО, чтобы в случае полного бездействия США — по какой бы то ни было причине — мы обладали по крайней мере минимальной военной дееспособностью».

Но даже если Европа решит стать более самостоятельной, в действительности её возможности крайне ограничены, о чём ярко свидетельствует нынешняя ситуация с поставками вооружения на Украину. Германия, Франция и Великобритания практически сразу исчерпали свои запасы, причём речь идёт о половине того, что успели передать американцы. К тому же у ЕС не получается быстро нарастить темпы производства оружия. В связи с этим немецкие, французские и британские военные начинают переживать, что им приходится оказывать Украине помощь в ущерб собственной обороноспособности.