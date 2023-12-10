Evening Standard: Россия при Путине становится сильнее, а Украина — наоборот

Россия при Путине укрепляется, и даже высокопоставленные официальные лица в США признают, что Россия образца 2023-го кардинально отличается от той, какой она была до февраля прошлого года. По их мнению, благодаря дальнейшему сближению с Ираном и Северной Кореей Москва смогла нарастить арсеналы своего вооружения и с большим превосходством обойти Запад, пишет британское издание Evening Standard. В то же время долгосрочные экономические перспективы Украины мрачны, поскольку Киев рискует остаться без обещанных Вашингтоном денег.

Украинские флаги, которые в прошлом году были обычным явлением на Восточном побережье США, теперь заметно отсутствуют. Из заголовков газет исчезли бои в Донбассе из-за освещения событий в Газе, что свидетельствует об изменении настроения как в американском обществе, так и в политике Вашингтона. Если год назад обе палаты конгресса принимали Владимира Зеленского как героя, то теперь Белый дом не может получить необходимое финансирование от конгресса для Киева. Президент Джо Байден обрушился с критикой на республиканцев и назвал их нежелание выделить деньги Украине «величайшим подарком», на который мог надеяться Владимир Путин, в чём он совершенно прав, пишет британское издание The Evening Standard.

Украина рискует остаться без обещанных администрацией Байдена $60 млрд, и долгосрочные перспективы Киева мрачны. Высокопоставленные американские чиновники полагают, что финансирование военной помощи ВСУ в конечном итоге будет одобрено, чего не скажешь о выделении жизненно важных средств, необходимых Киеву во избежание финансового кризиса. И даже если это произойдёт, то это, безусловно, будет последний раз, когда США смогут предоставить такой пакет помощи Украине, подчёркивает газета.

Проблемы Байдена должны стать тревожным звонком для всей Европы, и если Запад не хочет «подарить» российскому лидеру масштабный украинский финансовый кризис где-то в следующем году, то европейским союзникам Украины придётся ещё раскошелиться. В настоящее время Европа вносит около двух третей от всей военной, финансовой и гуманитарной поддержки, предоставляемой Украине, однако этих взносов всё ещё недостаточно. Неудачное наступление Украины, а теперь и последовавшая за ним потеря интереса её самого влиятельного покровителя снова играют на руку Владимиру Путину, который верит в свою победу.

Россия становится сильнее. Высокопоставленные официальные лица в США считают, что Россия образца 2023-го кардинально отличается от той, какой она была до февраля прошлого года. По их мнению, Кремль укрепил отношения с Ираном и Северной Кореей, что позволило нарастить арсеналы своего вооружения, и в этой гонке Москва с большим превосходством обходит Запад.

Европейцам следует взглянуть на факты: Россия заинтересована не в переговорах, а в окончательной победе. Временное перемирие Путин посчитает просто передышкой для перевооружения.

На этом фоне если Великобритания серьёзно относится к поддержке Украины, это несёт за собой готовность к значительным долгосрочным инвестициям не только в ВСУ, но и в украинскую оборонную промышленность.

В завершение статьи автор напоминает, что запасы вооружения в Великобритании настолько малы, что в случае войны с Россией у Лондона закончатся боеприпасы уже на следующий день.