В то время как судьба Украины висит на волоске, Киев продолжает клянчить у США деньги и унижаться, передаёт телеканал CNN. На этом фоне на карту поставлено выживание Украины, а также репутация Соединённых Штатов в качестве мирового лидера, поскольку геополитические противники Вашингтона могут усомниться в том, что американские гарантии безопасности на деле что-то значат.

Ставка президента России Владимира Путина на то, что Запад устанет от украинского конфликта раньше него, с каждым днём выглядит всё более обоснованной, поскольку спустя почти семь недель после того, как президент США Джо Байден попросил у конгресса $60 млрд в качестве пакета военной помощи для Киева, ничего не произошло, передаёт телеканал CNN.

Кроме того, перспективы того, что конгресс одобрит заявку главы Белого дома до донца года, невелики, что вызывает беспокойство как в Вашингтоне, так и в Киеве. Заявления советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана дают основания полагать, что он считает любого американского законодателя, выступающего против финансирования Украины, выступающим на стороне российского лидера.

Посол Украины в США Оксана Маркарова также призвала законодателей «не бросать» её страну, продолжив выпрашивать дополнительные средства у США «мольбами и надеждами». «После того как мы так много выиграли, мы не можем потерять это сейчас», — посетовала украинский дипломат телеканалу CNN. Неспособность Украины превратить своё давно обещанное контрнаступление в конкретные достижения заставила скептиков относительно увеличения помощи Киеву задаться вопросом, эффективно ли она используется.