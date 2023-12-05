Atlantico: усталость Запада от Украины сработает на победу России

Следуя логике войны на истощение, Россия делает ставку на свой ВПК: он позволит ей победить, когда союзники устанут поддерживать Киев, объяснил Аtlantico.fr. консультант по международным рискам Стефан Одран. Европе предстоит принять решение: либо позволить Кремлю одержать верх, либо ввести военную экономику, которая лишит население комфортного образа жизни и пугает европейских лидеров новыми общественными выступлениями.
Впервые с начала спецоперации на Украине создаётся впечатление, что Путин может выиграть как в военном, так и в дипломатическом плане, пишет Аtlantico.fr. Зима не мешает продвижению российской армии, а Киеву не хватит западных поставок, чтобы одержать верх.
Консультант по международным рискам Стефан Одран рассказал в интервью изданию, что помощь Запада была необходима Украине в первый год конфликта: она позволила выдержать удар и провести первые наступательные операции. Однако у западного оружия много недостатков: крайне разнородно и зачастую устарело, что осложняет его эксплуатацию. Кроме того, украинцы не умеют им пользоваться и даже после обучения плохо действуют в составе армии. Наконец, ещё одна большая проблема — скромные объёмы поставок и их задержки, которые нарушают планы украинского командования.
Эксперт также указал, что Россия после отступления из Херсона следует логике войны на истощение. Она делает ставку на то, что в долгосрочной перспективе союзники Киева устанут первыми, и российский ВПК и возможная поддержка китайской промышленности позволят ей победить. В то же время Запад и Украина по-прежнему рассчитывают, что противник отступит, если нанести ему крупное поражение. Западные страны опустошали запасы и отдавали украинской армии старое оружие, однако это не привело к результатам.
Зеленский прав, когда говорит, что настал момент принять решение, считает Стефан Одран. Большую тревогу вызывают предстоящие выборы президента в США и стремление республиканцев пресечь участие страны в длительных конфликтах. Тогда бремя помощи Украине полностью ляжет на плечи Европы. В течение трёх-четырёх месяцев Западу надо сделать выбор: либо ничего не делать и позволить Кремлю выиграть через год-полтора, либо ввести военную экономику, которая подразумевает гораздо большие вложения в военную промышленность, чем сейчас.
Стефан Одран напомнил о публикации в The Economist, в которой утверждалось, что главным преимуществом Путина стало отсутствие стратегического подхода в Европе, однако сам консультант по международным рискам считает, что ЕС боится ввести политику жёсткой экономии для увеличения военных расходов. Европейцы не любят войну, а их демократия построена на принципе социального компромисса: большие бюджетные траты позволяют поддерживать комфортный образ жизни, которым придётся пожертвовать. Многие страны Евросоюза, однако, парализованы страхом перед новыми общественными выступлениями по примеру «жёлтых жилетов» и не предпринимают никаких серьёзных шагов в этом направлении.
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