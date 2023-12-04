Associated Press: западный ВПК оказался не готов к современным высокоинтенсивным войнам

Доходы мирового ВПК в 2022 году упали, несмотря на рост спроса на вооружение и военную технику. Associated Press со ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира указывает, что западные компании не справились с объёмом заказов и, по сути, не смогли «адаптировать производства к высокоинтенсивным войнам». В 2022 году мировой ВПК заработал на 3,5%, а американские компании даже на 7,9% меньше, чем в 2021 году. Рост заказов, вызванный конфликтом на Украине, вероятно, скажется на росте доходов в следующие годы, но пока что выгоду из ситуации извлекают азиатские производители.

Западные компании не смогли воспользоваться растущим спросом на вооружения и военную технику и нарастить производство. Исследователи из Стокгольмского института исследования проблем мира указывают, что западный ВПК столкнулся с «нехваткой рабочей силы, растущими затратами и сбоями в цепочках поставок, усугубившимися после вторжения России на Украину», — сообщает Associated Press.

Доходы 100 крупнейших производителей, учитываемых Стокгольмским институтом, сократились в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 году до $597 млрд. «Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам», — утверждает Люси Беро-Сюдро, директор программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского института.

При этом доходы американских оборонных концернов упали даже сильнее среднемировых показателей на 7,9%. Но на 42 американские компании, учитываемые Стокгольмским институтом исследования проблем мира, всё ещё приходится 51% всех продаж в мире, которые в 2022 году составили $302 млрд. Сами американские компании объясняют спад продаж в 2022 году продолжавшимся воздействием эпидемии COVID-19 и вызванными этим нарушениями производственных цепочек и нехваткой рабочей силы.

В то же время институт зафиксировал увеличение количества заказов у западных концернов, например, у Lockheed Martin и Raytheon Technologies, в результате конфликта на Украине, но «из-за существующих невыполненных заказов и трудностей с наращиванием производственных мощностей доходы от этих заказов, вероятно, отразятся на счетах компаний только через два-три года».

Напротив, компании из Азии «продемонстрировали свою способность реагировать на возросший спрос в более короткие сроки», — пишет Associated Press со ссылкой на шведских исследователей. «Доходы компаний в Азии и на Ближнем Востоке значительно выросли», особенно институт выделяет Израиль и Южную Корею. Несмотря на то что 2022 год показал некоторое снижение доходов ВПК, он всё равно выше на 14%, чем в 2015 году, когда институт впервые включил в свой список китайские концерны.