Конгрессвумен Грин: политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете

Тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону. Она не понимает слепого стремления политиков помогать Киеву, в то время как американцы едва сводят концы с концами. Сегодня правительство США заботится о своём «51-м штате» больше, чем обо всех других, вместе взятых.

Внешняя политика — одна из тех вещей, о которых, по-моему, большинство людей, кого это не касается и кто не живёт в Вашингтоне, не так часто задумываются. Но для многих людей в Вашингтоне это своего рода больное место.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член палаты представителей США: Если вы не финансируете иностранные войны, если вы не носите одежду в поддержку воюющей страны, если вы не носите их флаг или его маленькую копию в переднем кармане вашего пиджака, если перед дверью вашего кабинета нет таблички с надписью «Я поддерживаю Украину» — или что там сейчас модно, — значит, вы идёте против Вашингтона. Вы идёте против Пентагона, идёте против всего военно-промышленного комплекса. И вы за это поплатитесь.

Но конгресс ведь контролирует все эти институты: Пентагон, разведслужбы, всю исполнительную власть — конгресс финансирует и контролирует их. Значит, он не обязан во всём им потакать и действовать в соответствии с их приоритетами, не так ли?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Не обязан. Но вот что интересно в том, как работает система привлечения средств в Вашингтоне. Если вы член конгресса, вам нужно переизбираться каждые два года, а для этого вам понадобятся деньги на кампанию: нужны деньги на рекламу, нужны деньги на литературу, которую вы рассылаете людям, нужны деньги, чтобы побудить избирателей пойти и проголосовать за вас. А эти деньги трудно достать.

Поэтому в Вашингтоне военно-промышленный комплекс и другие крупные отрасли имеют своих лоббистов, и они могут организовать для вас сбор средств буквально за одну ночь и найти для вас сотни тысяч долларов как для члена конгресса. И вам не придётся часами сидеть на телефоне, обзванивая спонсоров одного за другим и умоляя: «Вы не могли бы дать мне 1000 долларов? Вы не могли бы дать мне 2000 долларов? Пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь. Мне нужно переизбраться. У меня пять соперников на предварительных выборах».

Таким членам конгресса не нужно выполнять эту тяжёлую работу и выпрашивать деньги у спонсоров или у своих округов. Им достаточно устроить коктейльный приём с закусками и кучей алкогольных напитков, и им тут же выписывают чеки на крупные суммы все эти лоббисты и крупные компании, которые по сути процветают за счёт контрактов американских налогоплательщиков, которые направо и налево раздаёт наше федеральное правительство.

Те самые компании, которые делают Вашингтон самым богатым районом страны.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Именно так.

Вам как человеку, ранее не занимавшемуся политикой, не показалось странным, что члены конгресса в Капитолии США ходят с иностранными флагами на лацканах?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Я была потрясена, когда началась война между Украиной и Россией, если вы, конечно, называете это простой войной. Я так не считаю, я называю это финансируемой войной. Вашингтон, вся наша страна поддерживает Украину. Мы даём им по миллиарду долларов каждый месяц, и это даже не на военные действия! Мы платим их правительству, платим им зарплату, платим им пенсию — мы оплачиваем содержание всего их правительства. Я называю Украину нашим 51-м штатом, потому что Вашингтон ведь так любит Украину! Они просто обожают её и Зеленского.

В общем, когда это всё внезапно началось, я была против. Я думала: «Зачем мы это делаем? Это совершенно бессмысленно». У нас так много проблем в своей собственной стране. Люди в моём округе страдают. Они теряют свой бизнес, не могут заплатить за квартиру. Пожилые люди вынуждены выбирать между едой и лекарствами. Наша граница кишит мигрантами, а люди умирают каждый божий день. Но тут вдруг все республиканцы, которых я знала — едва знала, кстати, — стали носить флаги Украины в своих передних кармашках. Они должны были их иметь. Они должны были иметь значки «Я поддерживаю Украину». И это было повсюду. Я как будто оказалась в другой стране. И мне это казалось абсолютно бессмысленным.

Как же это иронично. Наши границы открыты, к нам вторгаются беженцы. А мы отдаём десятки миллиардов долларов на охрану границ Украины. И если есть какие-то люди, которые должны были как-то отреагировать на это, то это республиканцы. Они должны защищать границы Америки. Но, кажется, никто из них даже не задумался об этом…

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Давайте поговорим о конгрессе в целом. Конгресс США должен быть сосредоточен исключительно на наших проблемах. И я уверена, что обеим партиям не стоило полностью продаваться Украине. Украина даже не является членом НАТО. Она даже не входит в НАТО!

Вы имеете в виду, что у нас нет никаких договорных обязательств перед Украиной?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Да. И вы не представляете, какие шокирующие разговоры состоялись во время первого голосования по поводу финансирования… Я сижу, и мне говорят: «Марджори, ты ведь голосуешь за?» «Нет, я голосую против. А вы-то почему голосуете за?Все подобные разговоры, которые у меня состоялись с другими «консерваторами» и «республиканцами MAGA», просто взорвали мой мозг. «Ты должна проголосовать за. Ты ведь так не переизберёшься! Марджори, как ты смеешь?!»

Неужели представители вашего округа так беспокоятся о Зеленском?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: О да! Только об этом и разговоры. Каждый раз, когда я встречаю их в продуктовом магазине, они говорят: «Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь всё время носит эти милые зеленые футболки!» Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук.

И другие якобы консервативные республиканцы говорили это вам в лицо?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Те самые, которые кричат «Америка превыше всего». Те, кто баллотируется на переизбрание. Те, кто за Трампа, за Америку, за безопасные границы — MAGA, MAGA, MAGA и всё такое. «Ты обязана голосовать за! Ты же не хочешь помогать Путину? Ты что, за Путина? Ты за Россию?» Да.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.