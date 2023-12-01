CounterPunch: украинский конфликт не решить, пока США раздувают его ради обогащения собственного ВПК

Вооружённое противостояние на Украине не прекратится до тех пор, пока западные союзники продолжают снабжать Киев оружием. Вашингтону следует отказаться от этой аморальной практики и добиваться мирного урегулирования конфликта, пишет обозреватель CounterPunch Майкл Хагер.

Новая ближневосточная война, которая привела к гибели тысяч палестинцев в Газе, отвлекла внимание мира от Украины, где боевые действия зашли в тупик. Но не стоит забывать, что оба эти конфликта объединяет то, что президент Джо Байден «разжигает их с помощью поставок оружия, оплачиваемых американскими налогоплательщиками», пишет обозреватель CounterPunch Майкл Хагер.

По его словам, растущее число жертв требует прекращения огня как в Израиле, так и на Украине. Кроме того, возникает вопрос, справедливо ли с моральной точки зрения для США продолжать опосредованную войну с Россией, используя солдат ВСУ в качестве расходного материала?

Зеленский вряд ли остановит боевые действия, пока Америка и её союзники продолжают снабжать Киев оружием и боеприпасами, в которых отчаянно нуждаются его войска. Но существуют сомнения, что в дальнейшем они захотят или смогут восполнять стремительно истощающиеся запасы украинской армии, считает публицист.

На его взгляд, Западу необходимо пересмотреть текущую политику предоставления военной помощи. «Возможно, демократия на Украине находится под угрозой, но не в большей степени, чем в сегодняшней Америке и других местах (включая Израиль). Пока же единственным победителем в украинском конфликте является военно-промышленный комплекс, который получает миллиарды от оборонных контрактов», — отмечает автор статьи.

Будучи «крупным инвестором» в текущее вооружённое противостояние между Киевом и Москвой, США должны убедить Зеленского отказаться от своих «максималистских целей». К тому же контроль над спорными территориями не принесёт особой выгоды ни одной из сторон, «поскольку их большая часть будет непригодна для проживания в течение нескольких поколений из-за повсеместного присутствия мин и кассетных бомб», рассуждает публицист.

По его мнению, Вашингтон должен прекратить финансирование украинского конфликта. Вместо этого Соединённым Штатам следует посодействовать прекращению огня и мирным переговорам. «Только дипломатия, а не продолжение кровопролития, принесёт мир Украине. То же верно в отношении Израиля в его продолжающемся конфликте с палестинцами», — заключает Хагер.