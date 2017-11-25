CounterPunch вразумил Трампа: санкциям — «нет», диалогу с Россией — «да» Хотя Дональд Трамп очень далёк от пацифизма, ему стоит снять с России санкции, которые лишь вредят диалогу держав, пишет Counter Punch. По мнению журнала, Путин — не идеальный правитель, но на фоне многих своих партнёров по политическому процессу он выглядит далеко не так плохо, как его стремятся представить в США. 25 ноября 2017 CounterPunch

CounterPunch: Прибалтика, вольно! Русский медведь никуда не собирается Автор статьи для CounterPunch Брайан Клафли утверждает, что Европе стоит бояться не России, а расширения НАТО. По его словам, «Большой медведь» способен на агрессию только из самообороны, поэтому Прибалтике и другим соседям России следует расслабиться. 26 августа 2017 CounterPunch

Counter Punch о политике США в Сирии: вопиющая глупость Программа ЦРУ по поддержке «умеренной оппозиции» в Сирии продемонстрировала «вопиющую и незамутнённую глупость» политики Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет для Counter Punch обозреватель Джон Уайт. По мнению автора, остаётся только радоваться тому, что эта программа, снабжающая «умеренных, рубящих головы фанатиков», которые впоследствии вливались в террористические группировки, была свёрнута. 11 августа 2017 CounterPunch

CounterPunch: паранойя и мстительность не дают Западу ужиться с Россией Автор CounterPunch Джонатан Пауэр развенчал «воинственный антипутинизм» и призвал Запад, отказавшись от «паранойи и мстительности», жить в мире с Россией, как весь остальной мир. Западу кажется, будто он защищает демократию от «полуавторитарной» России, но это не так, уверен журналист. Москва прекрасно уживается с азиатскими демократиями, ни в коей мере не посягая на их внутренний порядок. 13 марта 2017 CounterPunch

CounterPunch: Когда Клинтон напугана, она разыгрывает «русскую карту» Низкий рейтинг заставляет кандидата в президенты США Хиллари Клинтон постоянно прибегать к испытанному трюку - кричать об угрозе со стороны Москвы, пишет Counterpunch. По мнению автора статьи, в случае своего избрания непопулярная Клинтон может попробовать сплотить американцев вокруг себя, развязав очередную войну, которая вполне может стать Третьей мировой. 27 сентября 2016 CounterPunch

CounterPunch: Демонизация RT высветила патологии политической системы США RT America как источник объективной информации на порядок лучше, чем ведущие американские СМИ, которые активно «демонизируют» Путина, Россию и российские телеканалы, пишет CounterPunch. В то же время люди, демонизирующие RT America, сами того не подозревая, ярко высветили главные патологии американской политической системы, отмечается в статье. 20 сентября 2016 CounterPunch

CounterPunch «подслушал» секретный разговор товарищей Дональда и Влада «Товарищ Влад» всегда найдет время, чтобы побеседовать с «товарищем Дональдом», даже если для этого придется под покровом ночи десантироваться с бомбардировщика прямо в Центральный парк Нью-Йорка. В своей юмористической заметке CounterPunch рассказал читателям, какие же темы они могут обсуждать. 2 августа 2016 CounterPunch

CounterPunch: Пока Обама «сдерживает» Россию, США погружаются в милитаризм Вместо того чтобы решать внутренние проблемы США, где процветает милитаризм и расовая нетерпимость, Барак Обама старательно разжигает холодную войну с Россией, пишет бывший аналитик ЦРУ Мел Гудман на страницах CounterPunch. По его мнению, усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе бессмысленно и ошибочно – оно только еще больше разозлит Москву, диалог с которой сейчас так необходим для ответа на действительно серьезные угрозы. 12 июля 2016 CounterPunch

CounterPunch: Россия дразнит НАТО сотрудничеством с Грецией Подписав ряд меморандумов о взаимопонимании, Россия и Греция усилили свое сотрудничество во многих сферах, включая экономическую, пишет CounterPunch. Однако помимо взаимной экономической выгоды это сближение может пониматься как плевок в сторону НАТО: Греция демонстрирует другим членам альянса свое намерение снизить градус напряжения, а Россия таким образом отвечает на стремление НАТО окружить ее и разжечь новую холодную войну. 1 июля 2016 CounterPunch

CounterPunch рассказал, как русские и сирийцы не дали ИГ взорвать Пальмиру Во время оккупации Пальмиры «Исламское государство» так и не смогло полностью стереть с лица земли культурные объекты древнего города, сообщает интернет-портал CounterPunch. Сирийские и российские специалисты раскрыли план ИГИЛ по уничтожению древних руин и обезвредили свыше 4000 бомб. 28 июня 2016 CounterPunch