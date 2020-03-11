«Опасная провокация»: учения НАТО у российских границ напомнили CounterPunch немецкую «Барбароссу»

Крупнейшие за последние 25 лет учения США и НАТО в Европе призваны как оценить общую боеспособность блока, так и понять, насколько быстро войска могут выдвинуться к российской границе, пишет CouterPunch. Однако, как отмечает издание, ещё более инфернальным эти манёвры делает тот факт, что по времени они совпали с 75-летней годовщиной вторжения нацистской Германии в СССР — событием, о котором россияне вряд ли забыли, что увеличивает вероятность реального конфликта.
В этот самый момент со своего войскового транспорта в шести европейских странах высаживаются и рвутся к заранее подготовленным складам боеприпасов по всему континенту тысячи американских солдат, пишет CounterPunch.
Подобная суматоха говорит о начале «Защитника Европы — 2020» — крупнейших учений на территории Европы за последние 25 лет. Их цель заключается в том, чтобы понять, насколько быстро войска смогут добраться до российской границы, а также проверить боеготовность союзников США по НАТО.
Министр армии США Райан Маккарти отметил по этому поводу следующее: «Последние 18 лет конфликты поспособствовали возникновению мышечной памяти в области борьбы с повстанцами, однако наши мышцы атрофировались в других сферах. Теперь мы займёмся этими мышечными группами».
При этом, по словам командующего силами США в Европе генерала Тода Уолтерса, сам он выступает за «политическую гибкость в вопросе первого ядерного удара». Ранее, напоминает CounterPunch, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Но самое инфернальное обстоятельство, от которого мурашки по коже ползут, таково: своего апогея учения достигнут в июне, в 75-летнюю годовщину операции «Барбаросса» — вторжения Германии в СССР в 1941 году, в результате которого погибло 27 миллионов человек. Россиянам 1930 года рождения в этом году исполняется 90 лет. Они помнят. Русское сердце и душа также этого не забыли. Начальник Генштаба России генерал Герасимов убеждён, что США готовятся к войне. Для атаки нужна всего лишь одна провокация», — считает издание.
«Народы мира пребывают в беспомощном неведении. А часы Судного дня тем временем отсчитывают ещё 20 секунд до полуночи», — подытоживает CounterPunch.
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