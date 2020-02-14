Rzeczpospolita: к «тотальной обороне» в случае нападения России готовы все, кроме Польши
Эксперты из американского аналитического центра РЭНД предполагают, что союзнические силы смогут в случае нападения России на страны Балтии начать контратаку в течение нескольких недель или даже месяцев после начала войны. Как пишет Rzeczpospolita, страны Балтии, Швеция и Финляндия осознают существование этих угроз и опираются в своих доктринах на так называемую тотальную оборону.
Концепция тотальной обороны внесена в основные документы, касающиеся национальной оборонной доктрины этих стран. Что же касается Польши, то неизвестно, появится ли упоминание о тотальной обороне в стратегии национальной безопасности, которую скоро подпишет президент.
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