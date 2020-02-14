Rzeczpospolita: к «тотальной обороне» в случае нападения России готовы все, кроме Польши

На случай, если Россия нападёт на страны Балтии, у Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции есть концепция тотальной обороны, которая внесена в основные документы, касающиеся национальной безопасности стран. Как пишет Rzeczpospolita, у Польши нет такой доктрины, поэтому население рискует не продержаться до прихода помощи НАТО.

Эксперты из американского аналитического центра РЭНД предполагают, что союзнические силы смогут в случае нападения России на страны Балтии начать контратаку в течение нескольких недель или даже месяцев после начала войны. Как пишет Rzeczpospolita, страны Балтии, Швеция и Финляндия осознают существование этих угроз и опираются в своих доктринах на так называемую тотальную оборону.

Концепция тотальной обороны внесена в основные документы, касающиеся национальной оборонной доктрины этих стран. Что же касается Польши, то неизвестно, появится ли упоминание о тотальной обороне в стратегии национальной безопасности, которую скоро подпишет президент.

Вышеперечисленные страны принимают конкретные шаги для воплощения своей стратегии в действие. Шведы издали учебник с инструкциями, объясняющими, как действовать во время военного конфликта. Эстонская концепция 2017 года требует от каждого министерства подготовки планов и процедур поддержки национальной обороны, которые ежегодно проверяются в ходе учений. Союз обороны Эстонии располагает специальными подразделениями для оказания помощи силам специального назначения и гражданским кризисным штабам, а также для участия в киберобороне. Одна из задач этого формирования состоит в обучении населения.

В Литве произвели учёт убежищ гражданской обороны, а в 2015 году литовское оборонное ведомство совместно с пожарной службой подготовило учебник, объясняющий, как действовать в кризисных ситуациях.

В Польше же о шагах, связанных с укреплением обороноспособности государства, упоминали на съезде партии «Право и справедливость», однако темой публичных дискуссий она пока не стала.

«У нас нет новой стратегии национальной безопасности, и никто, кроме посвящённых в эту тайну военных, не знает, где у нас находятся убежища. Также у нас нет инструкций, как действовать населению в ситуации стихийного бедствия, и не существует реальной системы гражданской обороны», — констатирует польское издание.