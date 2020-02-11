Gazeta Wyborcza: в Польше русская речь стала поводом для избиения россиян, украинцев и белорусов

Их избили за то, что они говорили по-русски — польская полиция пытается установить личности преступников воскресного нападения на иностранцев в Торуни. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Gazeta Wyborcza.

«Вместе с моими друзьями на меня напали в центре Торуни при въезде в Старый город. Причиной нападения на нашу группу, состоявшую из молодых людей, стал разговор на русском языке. Нападавшие не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьёзной», — написал в Facebook один из пострадавших, проживающий в Торуни.

Как отмечается в публикации, нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье. В инциденте пострадали 5 человек, в том числе с Украины, из России и Белоруссии.

Он добавил, что похожие случаи нападений на национальной почве в последнее время участились. Молодой человек написал, что после этого случая боится приглашать в Польшу своих друзей из других стран.

По словам молодого человека, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. «Я побывал в разных странах — в России, Украине или Китае — и везде ко мне относились с уважением. Я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что в последнее время происходит с моими друзьями. Я понимаю, что таких людей хватает везде, но чтобы такая ситуация имела место в центре крупного польского города?» — с долей недоумения резюмировал он.