Gazeta Wyborcza: в Польше русская речь стала поводом для избиения россиян, украинцев и белорусов

Как стало известно Gazeta Wyborcza, в воскресенье в польском городе Торунь неизвестные с криками «Польша для поляков» избили группу людей из-за того, что они говорили по-русски. Издание подчёркивает, что прохожие никоим образом не попытались ни помочь иностранцам, ни остановить нападавших.
Их избили за то, что они говорили по-русски — польская полиция пытается установить личности преступников воскресного нападения на иностранцев в Торуни. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Gazeta Wyborcza.
«Вместе с моими друзьями на меня напали в центре Торуни при въезде в Старый город. Причиной нападения на нашу группу, состоявшую из молодых людей, стал разговор на русском языке. Нападавшие не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьёзной», — написал в Facebook один из пострадавших, проживающий в Торуни.
Как отмечается в публикации, нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье. В инциденте пострадали 5 человек, в том числе с Украины, из России и Белоруссии.
Он добавил, что похожие случаи нападений на национальной почве в последнее время участились. Молодой человек написал, что после этого случая боится приглашать в Польшу своих друзей из других стран.
По словам молодого человека, люди на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. «Я побывал в разных странах — в России, Украине или Китае — и везде ко мне относились с уважением. Я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что в последнее время происходит с моими друзьями. Я понимаю, что таких людей хватает везде, но чтобы такая ситуация имела место в центре крупного польского города?» — с долей недоумения резюмировал он.
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