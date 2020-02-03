УП: украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

Гражданам Украины стали чаще отказывать во въезде в Польшу. Как сообщает «Украинская правда», количество отказов в 2019 году увеличилось на 25%. Главными причинами запрета на въезд стали неподтверждённая цель поездки и отсутствие денежных средств.

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тыс., что на 25% больше, чем годом ранее. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщает аналитический центр «Европа без барьеров» со ссылкой на статистические данные Пограничной службы Польши и данные собственных исследований.

Аналитики отмечают, что абсолютное большинство отказов было выдано на наземной границе. Путешествуя самолётом, вероятность получить отказ значительно меньше.

Главными причинами отказов являются неподтверждённая цель поездки и отсутствие денежных средств.

«Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50 процентов, однако остались высокими», — отметила Ирина Сушко, исполнительная директор «Европы без барьеров».

По её словам, можно выделить три причины такой динамики. Во-первых, и это главное, после введения безвизового режима продолжается «перенос» отказов с консульств на границу. В 2016 году 45 тыс. человек получили отказ ещё на этапе визовой аппликации.

Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель и ход своей поездки.

Кроме того, не всегда совершенны и методы контроля пограничных служб ЕС.

«Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли», — рассказала Ирина Сушко.

Она напомнила, что мониторинг миграционных показателей, таких как отказ во въезде, является частью механизма приостановления безвизовых режимов, введённого ЕС. По словам Сушко, пока нет оснований ожидать запуска этого механизма.