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Der Teckbote: «плевок в лицо» — депутат бундестага призвала Европу дать решительный отпор «историческому реваншизму» России

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Во время визита в Киев депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Рената Альт дала понять, что она потрясена «попытками» Москвы взвалить часть вины за начало Второй мировой войны на Польшу, сообщает Der Teckbote. «Спустя 75 лет после освобождения Красной армией Освенцима этот исторической реваншизм — просто плевок в лицо», — возмутилась немецкий политик.
Der Teckbote: «плевок в лицо» — депутат бундестага призвала Европу дать решительный отпор «историческому реваншизму» России
Reuters

В ходе визита в Киев лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер и его коллега по фракции в бундестаге Рената Альт заверили руководство Украины в поддержке немецких свободных демократов, сообщает Der Teckbote.

Кроме того, лично Альт призвала правительство канцлера Ангелы Меркель оказать давление на Москву, отмечает немецкая газета.

«Федеральное правительство должно пустить вход своё политическое влияние, чтобы заставить Россию и сепаратистов соблюдать режим прекращения огня и провести обмен пленными в полном объёме», — заявила депутат бундестага.

Политик Свободной демократической партии Германии, продолжает издание, также дала понять, что она потрясена «попытками» руководства Российской Федерации взвалить часть вины за начало Второй мировой войны на Польшу.

«Спустя 75 лет после освобождения Красной армией Освенцима этот исторической реваншизм — просто плевок в лицо», — возмутилась Рената Альт.

Поэтому европейцы должны дать решительный отпор подобному «искажению исторических фактов», констатировала депутат бундестага.

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