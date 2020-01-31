Der Teckbote: «плевок в лицо» — депутат бундестага призвала Европу дать решительный отпор «историческому реваншизму» России

03:00
Число погибших при взрыве на заводе в Мценске возросло до пяти
Из-под завалов на заводе в Мценске, где произошёл взрыв, извлекли тело пятого погибшего. Об этом сообщил ТАСС советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.
03:00
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
03:00
Коронавирус не повлиял на экспорт газа в Китай
Ситуация с новым коронавирусом в Китае не повлияла на экспорт газа из России в эту страну по газопроводу «Сила Сибири».
03:00
В Роскачестве сравнили вина в бутылках и картонных упаковках
Специалисты Роскачества провели сравнительный анализ вин в бутылках и картонных упаковках.
03:00
Франк Тилье оценил утверждение о качестве детективного жанра
Писатель Франк Тилье прокомментировал предубеждение о детективах и триллерах, которые многие критики считают второразрядной литературой.
03:00
МИД России предупредил о протестах в Лондоне из-за брексита
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в туристических районах Лондона в связи с запланированными акциями противников выхода Великобритании из Евросоюза.
03:00
Находящийся на острове Хайнань турист рассказал о ситуации с коронавирусом
Житель Тюмени Евгений Назаров, который вместе с семьёй находится на отдыхе в городе Санья на китайском острове Хайнань, рассказал о ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Прокуратура проверит предприятие после взрыва в Мценске
Прокуратура Орловской области проверит предприятие, где в пятницу, 31 января, произошёл взрыв.
03:00
В Курганской области рассказали о проверке после ДТП с участием сотрудника полиции
В УМВД России по Курганской области рассказали о служебной проверке после ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали семь человек.
03:00
В Москве пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан»
В столичном «Москвариуме» с 3 по 16 февраля пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан», приуроченный ко Дню всех влюблённых.
03:00
В России могут увеличить штрафы за уничтожение редких растений и животных
Минюст опубликовал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), согласно которой максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов будет увеличена в 20 раз.
03:00
Футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»
Защитник немецкого «Гамбурга» и сборной Греции по футболу Кириакос Пападопулос прокомментировал слухи о возможном переходе в московское «Динамо».
03:00
Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение главы городского совета Керчи Маи Хужиной отозвать своё заявление об отставке.
03:00
После взрыва в Мценске возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Мценске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
03:00
Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»
Германия ожидает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.
03:00
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
03:00
При взрыве на заводе в Мценске погибли четыре человека
В результате взрыва на заводе в городе Мценске Орловской области погибли четыре человека, трое пострадали.
03:00
Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с арендой в «Сочи».
03:00
МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату
В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.
03:00
На заводе в Мценске произошёл взрыв
Три человека погибли при взрыве на заводе в Мценске в Орловской области, ещё четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
03:00
В Москве высота снежного покрова достигла максимума за зиму
В Москве высота снежного покрова достигла максимума за зиму, за последние сутки в столице выпало 5 мм осадков, это около 12% месячной нормы.
03:00
Дело о ДТП с участием челябинского экс-замгубернатора отправят в суд
Прокуратура направит в суд уголовное дело о ДТП с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова, в котором серьёзно пострадали два человека.
03:00
Вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS
Вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
03:00
СМИ: «Интер» хочет вернуть 36-летнего Пандева
Миланский «Интер» заинтересован в возвращении в команду македонского форварда Горана Пандева.
03:00
В Кузбассе два подростка отравились медикаментами
Два подростка, 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравились медикаментами в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
03:00
Младенович и Бабош победили в парном разряде на Australian Open
Француженка Кристина Младенович и венгерская теннисистка Тимя Бабош стали победительницами первого в сезоне турнира серии Большого шлема, Australian Open, в парном разряде.
03:00
Российским работодателям предложили продлить отпуск гражданам КНР
Роспотребнадзор предложил российским работодателям, у которых работают граждане Китая, продлить их отпуск.
03:00
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения коронавирусом в России
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения новейшим коронавирусом в России на сегодняшний день.
03:00
Василевский: чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказал мнение о выступлениях соотечественников в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
В США изучают предложение Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН
Соединённые Штаты получили предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, оно изучается, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
03:00
Глава горсовета Керчи отзовёт своё заявление об отставке
Глава городского совета Керчи Мая Хужина передумала уходить в отставку после скандала с поздравлением керченских блокадников.
03:00
МИД Японии призвал сограждан не ездить в Китай
Министерство иностранных дел Японии призвало сограждан в связи с угрозой коронавируса не ездить в Китай, если речь идёт не о случаях острой необходимости.
03:00
Рубль снижается к доллару
На открытии торгов в пятницу, 31 января, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
СМИ: Сульшер потребовал у руководства МЮ приобрести нападающего
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер настаивает, что клубу необходимо приобрести нападающего до закрытия трансферного окна.
03:00
Штрафы за превышение скорости в России предложили увеличить
Министерство юстиции России предложило ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе повысить штраф за превышение скорости. Об этом говорится в проекте нового КоАП.
03:00
МЧС предупредило жителей Забайкалья о похолодании до -45 °С
Пресс-служба ГУ МЧС Забайкальского края предупредила жителей региона о неблагоприятных погодных условиях: с 3 по 6 февраля температура воздуха понизится до -39 °С, а на севере края — до -45 °С.
03:00
Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
03:00
Косачёв оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
03:00
НБА изменила формат проведения Матча всех звёзд в честь Коби Брайанта
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила об изменениях в формате проведения Матча всех звёзд 2020 года.
03:00
Правительство Чувашии ушло в отставку
Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке правительства. Об этом он сообщил на первом заседании с кабинетом министров.
03:00
СМИ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены
Китайские производители смартфонов, а также американская Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за распространения коронавируса.
03:00
НБА планирует поднять потолок зарплат на $6 млн
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) уведомила клубы о намерении увеличить максимальный размер зарплатных ведомостей команд с сезона-2019/20.
03:00
Все авиарейсы из Хабаровска в Харбин и Санью отменены
Все авиарейсы из Хабаровска в китайские Харбин и Санью отменены. Об этом сообщили в краевом правительстве.
03:00
Панарин восстановился после травмы
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Bloomberg: состояние Джеффа Безоса выросло на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы Amazon Джеффа Безоса возросло на $13,2 млрд за 15 минут. Это произошло после того, как компания опубликовала ежеквартальный отчёт, который повлиял на рост акций.
03:00
Гол и передача Гусева не спасли «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»
Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
03:00
Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Израиль нанёс ответный удар по объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.
03:00
Facebook объявил о мерах по противодействию дезинформации о коронавирусе
Компания Facebook приняла меры с целью ограничить распространение в этой социальной сети и принадлежащем ей Instagram дезинформации о коронавирусе 2019-nCoV.