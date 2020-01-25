Bild: Качиньский потребовал от России репараций за Вторую мировую войну

В интервью Bild лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил: в годы Второй мировой войны Польша была «жертвой», а русские — «преступниками». Но главе Кремля Владимиру Путину такое распределение ролей не по душе, поэтому он пытается «переписать» историю в своих политических целях, утверждает он. Польский политик настаивает, чтобы Москва признала ответственность за развязывание Второй мировой войны и выплатила Варшаве репарации.

«Путин использует историю в своих политических целях», — заявил в интервью Bild лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Своими словами о вине Варшавы в развязывании Втором мировой войны, глава Кремля отвлекает внимание от той исторической роли, которую сыграла в событиях того времени его собственная страна, утверждает политик.



«Но мир знает правду: 17 сентября 1939 года на Польшу напал сталинский Советский Союз. В 1940 году в Катыни и других местах советские солдаты и палачи из НКВД убили сотни тысяч польских офицеров. Польша была жертвой, русские — преступниками, но Путину не нравиться такое распределение ролей. Поэтому он хочет переписать историю», — убеждает Качиньский.



Политик жалеет о том, что у президента его страны Анджея Дуды не было возможности выступить на Международном форуме памяти жертв холокоста в Израиле, иначе бы он «указал на историческую правду». Но Качиньский рад, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель открыто признали вину и ответственность своей страны за развязывание войны и убийство миллионов людей: «Из-за них России и её президенту было гораздо тяжелее распространять ложь и выставлять Польшу в дурном свете».



Лидер партии «Право и справедливость» также напомнил о необходимости выплаты репараций его стране за разрушения времён Первой и Второй мировой войны. При этом он потребовал выплат не только от Берлина, но и от Москвы: «Германию и Россию нельзя сравнивать! В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют право и мораль. О России такого сказать нельзя. Вы правы: Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение застанет момент, когда Москва признает свою ответственность. Одно я могу сказать наверняка: у наших требований нет срока годности!»



Также польский политик прокомментировал возможность нападения России на Восточную Европу: «Я думаю, что по своему характеру Путин способен на многое. Но в конце концов он нападет только там — продолжая тем самым советскую и русскую традицию — где видит слабость и шанс победить, например, в Крыму и на востоке Украины. При этом Россия действует не так уверенно, если есть риск столкнуться с решительным сопротивлением, в том числе и чисто дипломатической природы. Польша и страны Прибалтики как раз такой случай. Именно поэтому присутствие НАТО так важно».



Качиньский также настоял на том, чтобы Германия увеличила свой военный контингент в Восточной Европе: «У Польши есть исторические основания выступать против размещения у нас большого количества солдат из Германии. Так что и Германия должна учесть эти деликатные для Польши моменты. Но очевидно, что Восточной Европе нужна хорошая боеготовность и боеспособность».