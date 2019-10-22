Polityka: «антироссийский настрой» поляков не помешает Москве эффективно влиять на политику Варшавы

Польское общественное мнение должно отдавать себе отчёт в том, что за многие важные вопросы отвечают в основном СМИ, журналисты и политики. Это они формируют дискуссию в Польше, говорит в беседе с изданием Polityka польский журналист и писатель Гжегож Жечковский. «Надо начать разговор о том, что Россия и её службы постоянно влияют на выборы в Польше, а также и в других странах Европы и мира. Цель России заключается в том, чтобы рассорить демократические общества в рамках международных союзов, таких как ЕС, или военных альянсов — как НАТO. Разделённое общество, не имеет значения, польское, или к примеру британское, не в состоянии принимать никаких важных решений по безопасности, потому что оно занимается второстепенными вопросами — как скандалом с прослушкой*, смоленской катастрофой, брекситом, или продолжающейся дискуссией про импичмент Дональда Трампа», — рассказывает он.

Журналист объясняет, что тему смоленской катастрофы можно было закрыть спустя почти полтора года после трагедии, после объявления доклада комиссии Ежи Миллера. Тем временем, несомненно, интерес России состоял в том, чтобы постоянно обмусоливать эту тему и подливать масло в огонь хотя бы для того, чтобы показать миру, что Польша — это несерьёзная страна, и, по сути, не имеющая значения, с которой вообще не стоит сотрудничать.

«Поляки любят объяснять сами себе, что раз мы являемся антироссийским обществом, то Москва не может здесь расширять своё влияние, что мы прекрасно знаем их методы, и что за 45 лет коммунизма мы прекрасно всё выучили про них. Тем временем методы меняются. Сегодня Россия не заинтересована в том, чтобы установить в Польше явно пророссийское правительство, потому что это не представляется возможным. Но взамен она может иметь такое, которое будет со всеми состоять в конфликте, бросит Украину на произвол судьбы и, по сути, не будет вмешиваться в интересы Кремля. Если мы сегодня не займёмся этой темой, то мы проснёмся в реальности «перед Майданом», которая будет напоминать Украину на рубеже 2013 и 2014 года, но тогда Польша уже не будет независимой страной. Реальность 18 века не так уж далека», — предупреждает Жечковский.

В беседе с изданием Polityka журналист подчёркивает, что у Польши де факто нет контрразведки— ни гражданской, ни военной, чтобы противодействовать российским влияниям. За четыре года правления партии «Право и справедливость» контрразведка, по сути, была демонтирована. «О многом свидетельствует факт того, что они не разоблачили ни одного российского шпиона. Это служба, которая занимается собой, притворяясь при этом, что она заботится о безопасности поляков. А если она кого-то и преследует, так это своих бывших офицеров и начальников, которые к угрозе со стороны России относились серьёзно», — констатирует он.

Эксперт также отмечает, что факт того, что в Польшу российский уголь течёт рекой, что польские электростанции зависимы от этого угля, и что правительство не пытается этому противодействовать — должен заставить поляков задуматься.

На настоящий момент высокая активность России лишь помогает партии «Право и справедливость», более того, эта партия не доверяет никаким службам, которые она сама не основала, а это осложняет работу контрразведки Польши, объясняет писатель. «Уже в первый день, когда тогдашний министр обороны Польши Антони Мачеревич распустил военную разведку и контрразведку, российские шпионы говорили своим агентам, чтобы они не боялись встреч с ними, потому что польские службы настолько слабы, что даже, если бы они пришли на встречу в российской форме, ничего бы страшного не случилось», — резюмировал в беседе с изданием Polityka польский журналист и писатель Гжегож Жечковский.

* Политический скандал, который начался 14 июня 2014 года после публикации в еженедельнике Wprost стенограмм нелегально подслушанных разговоров политиков. Разговоры были записаны в период с июля 2013 года до июня 2014-го в нескольких варшавских ресторанах, а среди нескольких десятков прослушиваемых были настоящие и бывшие министры, политики и предприниматели (прим. ИноТВ).