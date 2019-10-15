Rzeczpospolita: президент Польши предупредил коллег о планах России на бывшую «сферу влияния»

Угрозу со стороны Москвы лучше всего понимают Польша и Прибалтика, которых Россия и далее продолжает рассматривать как свою «традиционную сферу влияния», заявил на ежегодной встрече глав стран группы Arraiolos президент Польши Анджей Дуда. Польский лидер призвал не пренебрегать опасениями Польши и её соседей, потому что именно они на своих границах наблюдают российские военные учения «по отработке атаки на их столицы».

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в Афинах в ежегодной встрече президентов стран группы Arraiolos, пишет Rzeczpospolita. «Я отдаю себе отчёт, что присутствующие здесь лидеры могут иметь различные мнения по поводу уровня вовлечённости НАТО в этом регионе; к примеру, мы расходимся во мнениях касательно того, насколько сильное давление мы должны оказывать на Российскую Федерацию. Прошу, однако, понять, что особой перспективой (во взгляде. — ИноТВ) на ситуацию обладают страны, которые Россия и далее продолжает рассматривать как свою «традиционную сферу влияния», находящиеся в непосредственном диапазоне (поражения. — ИноТВ) баллистических ракет из Калининградской области и наблюдающие на своих границах российские военные учения, симулирующие атаку на их столицы», — объяснил Дуда.

«К нашим опасениям нельзя и невозможно пренебрежительно относиться. Любой должен это учитывать, прежде чем подвергнет критике наши старания в плане увеличения вовлечённости США на нашей территории — что касается военной безопасности и энергетической безопасности», — продолжил он.

«Я приглашаю ко всем инициативам, способствующим укреплению безопасности восточного фланга ЕС и НАТО. Одновременно я также уверяю, что Польша воспринимает своё интенсивное сотрудничество с США не как альтернативу сотрудничеству с ЕС или в его рамках, а лишь как её дополнение и укрепление», — сказал он.

«Польша и другие страны региона считают, что для гарантий мира в Европе трансатлантическое сотрудничество на всех уровнях: оперативном, экспертном и политическом — является требованием, которое не подлежит дискуссии. Однако оно должно иметь солидное основание в виде ответственной и солидарной финансовой ответственности», — подчеркнул польский президент.

Группа Arraiolos была создана в 2003 году по инициативе президента Португалии Жоржи Сампайо. Название связано с португальским названием местности, где состоялась первая встреча президентов Австрии, Финляндии, Германии, Латвии, Польши, Португалии, Венгрии и Италии. Позже к этим странам присоединились Словения, Хорватия, Эстония и Болгария, а затем также Мальта и Греция, резюмирует Rzeczpospolita.