Rzeczpospolita: президент Польши предупредил коллег о планах России на бывшую «сферу влияния»
Президент Польши Анджей Дуда принял участие в Афинах в ежегодной встрече президентов стран группы Arraiolos, пишет Rzeczpospolita. «Я отдаю себе отчёт, что присутствующие здесь лидеры могут иметь различные мнения по поводу уровня вовлечённости НАТО в этом регионе; к примеру, мы расходимся во мнениях касательно того, насколько сильное давление мы должны оказывать на Российскую Федерацию. Прошу, однако, понять, что особой перспективой (во взгляде. — ИноТВ) на ситуацию обладают страны, которые Россия и далее продолжает рассматривать как свою «традиционную сферу влияния», находящиеся в непосредственном диапазоне (поражения. — ИноТВ) баллистических ракет из Калининградской области и наблюдающие на своих границах российские военные учения, симулирующие атаку на их столицы», — объяснил Дуда.
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