Польше надо перестать выполнять приказы американцев и начать говорить с Россией, считает польский политик Януш Корвин-Микке. В интервью Polska Times он отметил, что альянс Польши с США не защищает её ни от чего. Поэтому Польше следует рассчитывать на свои силы и выстраивать отношения с соседями.

«Если бы я был русским агентом, то говорил бы, что Россию надо уничтожить. Потому что, конечно же, русский агент маскируется», — заявил в интервью порталу Polska Times польский политик Януш Корвин-Микке. «Я даже написал такую статью, что удивлён тем, что Россия мне не платит. Это, конечно же, было шуткой», — добавил он.

Корвин-Микке уверен, что Польше необходимо говорить с Россией, потому что Россия — такое же государство, как и все остальные. У Польши нет никаких споров с Россией, она лишь действует по приказу американцев. «Для россиян мы, к сожалению, просто щенки. Россия не требует ни Мронгово, ни другой польский город или регион. Поэтому я не пониманию, зачем нам нужно дразнить медведя? С ним нужно иметь хорошие отношения. Политик должен уметь лавировать. Он должен говорить: «Если не с США, то тогда мы пойдём с Россией. Всё во имя наших интересов», — объясняет Корвин-Микке.

В интервью Polska Times политик отметил, что альянс Польши с США не защищает её ни от чего. Он напомнил, то США вступили в союзнические отношения с курдами, поддерживали их, а только что объявили о том, что они отдают курдов на растерзание туркам и выведут свои силы. «Следовательно, не стоит рассчитывать на союзников — только на собственные силы», — подчеркнул польский политик.

По его словам, правительство правящей партии «Право и справедливость» не в состоянии проводить польскую политику. По собственному желанию оно ухудшило отношения с Россией и Германией, то есть оно вернулось к предвоенной политике двух врагов, которая известно как закончилась. И сейчас они готовят полякам очередную катастрофу. Хороших отношений у Польши также нет ни с Литвой, ни с Украиной, потому что на Украине сейчас многое изменилось, сожалеет Корвин-Микке. «Насколько я был решительным врагом Украины, когда там заправлял Порошенко, настолько сейчас я с большой заинтересованностью наблюдаю за тем, что происходит в этой стране», — добавил он.

Политик также отметил, что Польше следует иметь прекрасные отношения с Белоруссией. «Польша должна поддерживать Лукашенко, чтобы он не попал в лапы России. Мы должны об этом заботиться. Я люблю Россию как страну, но я её люблю ещё больше, когда она дальше от Польши. Когда между Польшей и Россией есть Белоруссия и Украина — меня это очень радует», — подчеркнул Корвин-Микке в интервью Polska Times.