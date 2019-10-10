Министр энергетики США: «Северный поток — 2» бьёт в самое сердце энергетической безопасности Европы

«Северный поток — 2» — это сильный удар по энергетической безопасности Европы, навязывающий европейским странам волю Москвы, заявил на энергетическом форуме в Вильнюсе министр энергетики США Рик Перри. Политик также обвинил Россию в манипуляции поставками газа в Польшу и на Украину и гарантировал поддержку США для энергетических проектов в Центральной и Восточной Европе.

США подкрепляет свою критику строительства российско-немецкого газопровода

«Северный поток — 2». О том, что он представляет собой угрозу для всей Европы, убеждал во время энергетического форума в Вильнюсе министр энергетики США Рик Перри, сообщает TVP Info.

В своей речи политик подчеркнул, что Россия манипулировала поставками газа в Польшу и на Украину, тем самым нанося вред этим странам. По его словам, нитка газопровода «Северный поток — 2» была спроектирована таким образом, чтобы «попасть в самое сердце энергетической безопасности Европы».

«Вместе с «Турецким потоком» она сделает возможным прекращение поставок газа через Украину до конца этого десятилетия. «Северный поток — 2» является сильным ударом по энергетической безопасности Европы. Он поспособствует оказанию давления на европейские страны, чтобы те поддавались воле Москвы», — объяснил министр энергетики США.

Энергетический форум в Вильнюсе был организован по инициативе Рика Перри. Администрация США хочет увеличить свою поддержку энергетических проектов в Центральной и Восточной Европе. Более того, синхронизация энергосетей балтийских стран с Западной Европой запланирована на 2025 год.

В воскресенье Перри встретился с министрами энергетики Литвы, Латвии и Эстонии. Была подписана декларация, гарантирующая поддержку США для охраны энергетической инфраструктуры балтийских стран от кибератак.

Во вторник «Газпром» заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря было завершено уже на 83% — что даёт 2042 км магистрали. Ранее, 19 сентября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока — 2» проходит в соответствии с графиком. Однако ключевой проблемой остаётся позиция Дании, которая до сих пор не дала разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне, резюмирует TVP Info.