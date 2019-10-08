«Россия — это реальная угроза»: сын Бжезинского объяснил Radio ZET, почему войск США в Европе должно быть больше

Россия — это реальная угроза, поэтому НАТО необходимо искать военный баланс сил между странами альянса и силами Западного военного округа России, чтобы не допустить до начала войны, заявил американский специалист по вопросам безопасности Ян Бжезинский. В беседе с RadioZET он объяснил, что также по этой причине он выступает за увеличение военного присутствия США в Центральной Европе — не только в Польше, но и в прибалтийских странах.

«У меня много причин для того, чтобы думать, что США будут выполнять свои обязательства в отношении НАТО», — сказал в беседе с RadioZET специалист по вопросам безопасности и сын Збигнева Бжезинского, Ян Бжезинский. По его мнению, в Польше давно пора создать американскую военную базу по образцу тех, что уже есть в Германии и в Италии.

Более того, Бжезинский добавил, что решение Трампа об увеличении числа американских солдат в Польше было, с его точки зрения, позитивным, хоть оно и было личной инициативой президента США. Он назвал Польшу хорошим союзником, который всегда стоит на стороне США, а также признал, что находился под большим впечатлением от польских солдат, которые служили в Афганистане. Более того, он высоко оценил польскую активность в международной коалиции против «Исламского государства»*. Общими ценностями США и Польши он назвал демократию и свободу.

В беседе с RadioZET эксперт также заявил: «Россия — это реальная угроза. Всё, что мы должны сделать, так это искать военный баланс сил между странами альянса и силами Западного военного округа России. Насколько я уверен в нашем преимуществе в случае непосредственного столкновения, настолько я не уверен в том, обладаем ли мы соответствующей позицией, чтобы сдерживать её, чтобы не допустить начала войны. Также по этой причине я выступаю за увеличение военного присутствия США в Центральной Европе. Не только в Польше, но и в прибалтийских странах. Я также хотел бы увидеть большую вовлечённость армии западных стран в этих силах».

На вопрос о том, выполнят ли США Пятую статью Основополагающего акта НАТО в случае возможного конфликта, эксперт ответил, что думает, что да, и затем он привёл следующие данные: 73% американцев считают, что обязательства по безопасности в отношении НАТО — в интересах США. Эксперт также выразил сожаление о том, что дело по возможному импичменту Трампа лишь набирает обороты.

Специалист также обратил внимание на то, что разногласия между членами НАТО по вопросу Ирана не будут приветствоваться в поиске общего подхода к этой стране. Но при этом он исключил американское вторжение в Иран, какое имело место в случае Ирака и Афганистана. «Если Иран решится на очередные агрессивные шаги, к примеру, он и далее будет захватывать корабли в Персидском Заливе или опять подвергнет атаке цели в Саудовской Аравии, то, конечно, он должен будет считаться с какой-либо формой военного ответа. Однако я не вижу необходимости во вторжении в Иран», — подчеркнул американский эксперт.

В свою очередь Китай — это восходящая держава. Во многих аспектах он производит впечатление, к примеру в экономике. Однако это также авторитарный режим, который жестоко наказывает своих противников. С помощью своих действий в Южно-Китайском море и других регионах Китай пытается нарушить существующий миропорядок, основанный на стабильности и взаимоуважении, продолжил он.

«Мы должны найти с Китаем каналы коммуникации для того, чтобы действовать сообща. У нас есть много вопросов, по которым мы можем действовать вместе: изменение климата, экономическая стабильность или торговля с развивающимися странами. Однако, проводя политику противостояния с США, Китай может повысить уровень риска до начала кризиса, а возможно, даже до вооружённого столкновения», — резюмировал в беседе с RadioZET специалист по вопросам безопасности Ян Бжезинский.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





