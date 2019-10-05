Качиньский: россияне бьют там, где «мягко», а не «твёрдо» — поэтому мы и укрепляем Польшу

Россия становится всё более агрессивной, но польские власти шаг за шагом делают всё возможное, чтобы укрепить Польшу в военном плане, заявил глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В интервью Radio Maryja польский лидер подчеркнул, что в отличие от европейских стран Польша относится серьёзно к вопросам вооружения и на международной арене сотрудничает, прежде всего, с США и с НАТО в целом.

В беседе с Radio Maryja глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский признал, что у Польши не особо удобная «геополитическая позиция», особенно с учётом места, в котором она расположена.

По его словам, в такой ситуации можно ощущать себя в полной безопасности, но можно и испытывать постоянную угрозу. Благо, что повод для этого есть, ведь Россия становится всё более агрессивной.

«Мы делаем всё, чтобы укрепить Польшу в военном плане и в плане союзнических отношений. При этом самым большим успехом, которого Польша достигла на настоящий момент, является то, что она стала полноправным членом НАТО... Мы располагаем возможностью иметь постоянное присутствие американской армии, а также других войск на территории Польши. А это очень большая сдерживающая сила», — объяснил бывший премьер-министр Польши.

Ярослав Качиньский также добавил, что правящие политики усердно, шаг за шагом, предпринимают усилия для наращивания сдерживания.

«Конечно, я не могу быть полностью в это посвящён, потому что я не нахожусь на государственной службе, однако я знаю, что если дальнейшие шаги, которые сейчас обсуждаются, будут реализованы, тогда уровень сдерживания станет очень высоким, и именно это нам нужно», — подчеркнул он.

И это весьма важно, поскольку, по словам политика, россияне известны тем, что атакуют там, где «мягко», а не там, где «твёрдо». Поэтому усиление системы сдерживания необходимо продолжать, и только тогда можно будет говорить практически о 100%-ном уровне безопасности в Польше.

«Мы это делаем последовательно, не размахивая сабелькой, а проводя соответствующую внутреннюю политику в области вооружения», — заверил лидер партии.

В беседе он заявил, что в следующем году Польша потратит более $12 млрд на вооружённые силы.

Ярослав Качиньский также прокомментировал контакты Польши на международной арене, указав на то, что в настоящей ситуации практическое значение имеют, прежде всего, отношения Польши с Соединёнными Штатами и с НАТО в целом.

Европейские страны в своём большинстве относятся к этим вопросам не особо серьёзно. По сути, имеющими вес вооружёнными силами располагают только Англия и Франция. Другие европейские страны, в особенности Германия, на настоящий момент не характеризуются чертами сильного государства, резюмировал он.