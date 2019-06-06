Качиньский: улучшение польско-российских отношений зависит только от Москвы

Если Россия примет решение о том, что она меняет свой подход к Польше в стратегическом плане, а не с помощью разных тактических приёмов, то у польско-российских отношений есть шанс на нормализацию, заявил глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. При этом бывший премьер Польши подчеркнул, что это наступит не скоро, потому что Россия не привыкла к тому, что Польша — это государство со своей идентичностью, которое имеет большой вес в Европе и в состоянии конкурировать со своим восточным соседом.

Экс-премьер Польши, а ныне глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что возможность улучшения польско-российских отношений зависит исключительно от решения России изменить свой подход к Польше. «Я здесь говорю о стратегическом решении, а не о разных тактических приёмах, а в этом плане я опасаюсь, что может быть большая проблема», — подчеркнул политик.

Он добавил, что это не случится в ближайшее время, хотя он и хотел бы ошибаться на этот счёт. «Если бы я ошибся, я бы очень обрадовался, потому что не в наших интересах иметь с Россией какой-то серьёзный спор. Но... вторая сторона явно ещё не привыкла к тому, что здесь существует государство со своей идентичностью, которое может играть определённую роль в Центральной Европе. Даже очень значительную роль в Центральной Европе. И в этом смысле оно конкурентно в отношении России», — отметил лидер партии «Право и справедливость».

Он также подчеркнул, что Польша должна суметь добиться этой идентичности, потому что если кто-то не борется за свои интересы, если кто-то соглашается на такую лишённую идентичности позицию, в каждом аспекте, не только в репутационном плане и в плане чести, но и в каждом, включая экономический аспект, то он очень сильно на этом теряет, объяснил Ярослав Качиньский.

Польский политик также рассказал, что если бы президентом США стала Хиллари Клинтон, то Польша несомненно столкнулась бы с большими проблемами. «Что касается Дональда Трампа, то многие дела движутся вперёд», — заверил он.

На вопрос о том, будет ли в Польше Форт Трамп, глава партии «Право и справедливость» ответил: «Я этого не знаю, возможно, это название не является лучшей идеей. Однако американские войска находятся в Польше, и я считаю, что их будет всё больше. Хотя в настоящий момент нет причины думать о том, что это будут какие-то серьёзные силы». Он добавил, что уже само присутствие американских войск в Польше явным образом повышает её безопасность. «Тем более что это не будет лишь символическим присутствием», — резюмировал Ярослав Качиньский.