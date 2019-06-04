Rzeczpospolita: у отношений Польши и России есть шанс выйти из заколдованного круга

После победы партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» на выборах в Европарламент и призыва Польши вернуть России право голоса в Совете Европы, Москва может переориентировать свою политику в отношении Варшавы, считает журналист Енджей Белецкий. В статье для Rzeczpospolita он объясняет, что вскоре Россия должна понять, что Польшу невозможно изолировать. Более того, с ней надо считаться.

«Благодаря Совету Европы Варшава и Москва снова разговаривают друг с другом. Сначала про обломки Ту-154м, историческую политику и дипломатическую недвижимость. Но до нормализации отношений ещё далеко», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

«Украинская сторона спрашивает, и я тоже присоединяюсь к этому вопросу: почему Польша проголосовала за возвращение России полных прав в Совете Европы? Может ли Киев рассчитывать на Польшу как на союзника в дипломатической борьбе против российской агрессии в Донбассе?» — написала 17 мая в Twitter экс-посол Польши в России в 2014-—2016 годах Катажина Пелчинская-Наленч.

В тот же самый день, когда впервые за пять лет на полях саммита Совета Европы в Хельсинки дело дошло до встречи глав дипломатии обеих стран, представители 47 стран страсбургской организации квалифицированным большинством голосов выступили за возвращение права голоса России, рассказывает автор. Хотя процедура была тайной, известно, что только Великобритания, Литва, Латвия, Эстония и Грузия выступили против отмены санкций, введённых в отношении Москвы после «оккупации Крыма»*. Одновременно Кремль обязался возобновить выплату взносов, которые он не платил с июня 2017 года. Если бы дело до этого не дошло, тогда уже в июне членство России было бы заморожено, объясняет он.

Но источники в Варшаве чётко дают понять, что о нормализации отношений с Москвой не может быть и речи, пока россияне не начнут соблюдать базовые нормы международного права, в особенности по вопросу изменения границ на Украине. Но за сохранение членства России в Совете Европы, одной из немногих организаций, охватывающих весь континент, высказывают ряд аргументов. Один из них — сохранение возможности обращений российских граждан в Европейский суд по правам человека, рассказывает Белецкий. Но для Польши также важна возможность установления хотя бы минимальных контактов с российскими властями. В первую очередь речь идёт о возвращении Польше обломков президентского Ту-154М, который в 2010 году потерпел крушение под Смоленском, добавляет он.

Однако встреча польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича и Сергея Лаврова в Хельсинки — это сигнал того, что Совет Европы играет ключевую роль в сближении двух стран. Одинаково важно и то, что в последнее время польские прокуроры два раза получали доступ к обломкам Ту-154 в Смоленске. До сих пор любые разговоры об их возврате не были возможны, потому что условие Москвы заключалось в том, чтобы польская сторона закончила расследование и признала, что трагедия не была результатом теракта, якобы проведённого Кремлём. А польская сторона утверждала, что это нереально, так как следователи не имеют доступа к обломкам. «Теперь, возможно, появился шанс разорвать этот заколдованный круг», — отмечает автор.

Хотя источники в Варшаве подчёркивают, что, пока страны не планируют никаких двусторонних визитов, передача обломков могла бы создать условия для участия президента или премьер-министра России в торжествах по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря в Аушвице 27 января, а потом 10 апреля — для участия Ярослава Качиньского и президента Польши в памятных акциях по случаю 10-й годовщины катастрофы в Смоленске, объясняет он.

«После победы партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» на выборах в Европейский парламент Москва может переориентировать свою политику в отношении Польши. Становится всё более вероятным, что такая расстановка сил продлится больше, чем один срок. Соглашение о строительстве Форта Трамп или участие немцев в роли наблюдателя в инициативе Трёхморья — это сигналы для России о том, что Польшу изолировать невозможно. Необходимо всё больше с ней считаться», — подчёркивает Белецкий.

Насущные проблемы в отношениях между двумя странами — это не только вопрос об обломках Ту-154М. Речь идёт, в том числе, об убеждении России в том, что Польша и дальше готова заботиться о могилах советских солдат, которые погибли на польской земле в борьбе с Германией на рубеже 1944-го и 1945 года, но не о памятниках, восхваляющих введённый тогда в Польше коммунистический строй. «Эту точку зрения, возможно, в определённой степени принял к сведению Лавров, хотя очень жёсткая реакция пресс-секретаря МИД России на запрет исполнения советских военных песен во время Ночи музеев в Музее Второй мировой войны в Гданьске показывает, насколько этот вопрос до сих пор деликатен», — отмечает журналист.

Польско-российские переговоры касаются также возврата Москвой некоторых дипломатических объектов недвижимости на территории Польши, что соответствует обязательствам, принятым на себя советской стороной ещё в 70-е годы. Однако не может быть и речи о возвращении малого приграничного движения с Калининградской областью, добавляет он.

Получив информацию о том, что Россия вернёт свои права в качестве члена Совета Европы, глава украинского МИД Павел Климкин не поехал в Хельсинки. Однако многое указывает на то, что после смены правительства под руководством президента Владимира Зеленского дело дойдёт до значительного улучшения отношений между Киевом и Варшавой, в особенности благодаря изменению украинской исторической политики.

Для Польши в роли теста выступит отмена запрета эксгумации польских жертв Волынской резни и других конфликтов за её западной границей. Зеленский также анонсировал попытку начала новых переговоров с Москвой по вопросу перелома в конфликте в Донбассе. «Совет Европы и здесь мог бы оказаться очень полезным», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).