GW: МИД Польши протестует — Россия самовольно установила таблички в Смоленске

Варшава направила послу России Сергею Андрееву ноту, в которой протестует против установки памятных табличек на месте авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, пишет Gazeta Wyborcza. Издание поясняет, что возмущение польской стороны вызвало упоминание на одной из табличек официальной версии МАК о причинах крушения президентского самолёта.

Польский МИД добивается устранения табличек с отчётом Межгосударственного авиационного комитета (МАК), установленных вблизи места катастрофы Ту-154 в Смоленске. Об этом сообщили эксперты польской прокуратуры, которые в очередной раз исследовали обломки, хранящиеся в смоленском аэропорту, пишет Gazeta Wyborcza.

В четверг замминистра иностранных дел Марчин Пшидач передал послу России в Польше Сергею Андрееву ноту, в которой утверждается, что как содержание, так и сама установка табличек в Смоленске не были согласованы с польской стороной, рассказывает издание.

Одна из табличек содержит фрагменты отчёта Международного авиационного комитета, составленного под руководством Татьяны Анодиной в 2011 году, на тему причин смоленской катастрофы. Он был частично поставлен под сомнение польской комиссией, занимающейся изучением авиакатастроф, под руководством польского министра Ежи Миллера.

В ноте говорится, что польский МИД ожидает по этому вопросу объяснений со стороны России, он требует устранения табличек, а также безотлагательной имплементации польско-российских согласований относительно установки памятника жертвам на месте катастрофы.

Установка памятника, проект которого возник во времена коалиции польской партии «Гражданская платформы» и Польской крестьянской партии, была остановлена российской стороной, подчёркивает издание.

Польские прокуроры начали работы в аэропорту Северный в понедельник. Таблички были установлены Фондом содействия примирению народов, участвующих в военных конфликтах, и как утверждают россияне, они находятся на частной территории, резюмирует Gazeta Wyborcza.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

_szymi: Ярек, где обломки? У вас такие прекрасные дипломаты, и вообще вы такие крутые, но что из этого?

turbosceptyk5: Из того, что мне известно, работы при памятниках постоянно продолжаются. Я имею в виду памятники солдатам Красной армии, павшим на территории Польши.

jagusia: МИД Польши топает ногами, а Путин лопается со смеху — их вызвали к доске, как детей в школе — позорище!

Obi: Я предлагаю рядом разместить таблички фантазий комиссии Мачеревича. Снова вместо серьёзности будет цирк.

mareq02: Может, разместим таблички с заключениями смоленской подкомиссии…

juan: Снова разогревают котлету.

Mike Porecki: МИД хочет запретить в суверенной стране таблички с версией катастрофы, которую признала не только Россия, но и весь мир, включая Польшу во времена правления нормального правительства? Вау. Иногда кажется, что при таких плохих мнениях на счёт России нельзя выставлять на посмешище собственную страну, нападая на Россию. А, однако, ПИС умеет.