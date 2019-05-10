Замминистра культуры Польши: Россия относится к обломкам польского Ту-154м как к военному трофею

Когда произошла смоленская авиакатастрофа, в которой разбился президент Польши Лех Качиньский, Дональд Туск вместе со своей командой были потеряны и в переполохе передали следствие российской стороне, рассказал замминистра культуры Ярослав Селлин. Политик подчеркнул, что с тех пор Россия относится к обломкам Ту-154м как к трофею.

«Польское государство отошло в сторону после смоленской катастрофы, и отсюда следуют проблемы, связанные со следствием. Туск и его команда были потеряны, они отдали следствие российскому государству. Сейчас Россия относится к обломкам Ту-154м как военному трофею», — заявил замминистра культуры Польши Ярослав Селлин.

На вопрос о том, имеет ли смысл подкомиссия Мачеревича для выяснения причин смоленской катастрофы, он ответил, что да. «Смоленская подкомиссия заявила, что на рубеже этого и следующего года она предоставит отчёт по своим действиям», — сказал политик.

В свою очередь депутат от партии «Гражданская платформа» Кшиштоф Брейза напомнил, что год тому назад Антони Мачеревич анонсировал передачу технического доклада НАТО, и спросил, дошло ли до этого.

«Антони Мачеревич предоставил технчиеский доклад и поручил оповестить об этом НАТО. На это писовский МИД покрутил пальцем у виска и вернул доклад министру», — заявил Брейза.

«То же самое было с жалобой Витольда Ващиковского в суд в Гааге. Я спросил МИД об этом, и оказалось, что жалоба до сегодняшнего дня не была передана, а прошло уже два года», —добавил он.

В феврале 2017 глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что в ближайшее время подаст жалобу на российское следствие по смоленской катастрофе в Международный суд ООН. Он добавил, что он сделает это в течении нескольких дней или недель, резюмирует Wirtualna Polska.