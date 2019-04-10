WP: спустя 9 лет мировой интерес к смоленской катастрофе угас, но только не на Украине

Завладевшая вниманием всего мира авиакатастрофа президентского самолёта под Смоленском, произошедшая 10 апреля 2010 года, со временем превратилась в предмет политической игры внутри Польши, пишет польский журналист Ярослав Кочишевский. На портале Wirtualnа Polska он подчёркивает, что сегодня она больше не интересует мировые СМИ, за исключением разве что украинских, которые после 2014 года стали рассматривать версию теракта при участии России.

Произошедшая 10 апреля 2010 года смоленская катастрофа, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский, на несколько дней завладела вниманием всего мира. Мировые СМИ направили тогда дополнительно журналистов в Польшу, однако с течением времени трагедию преобразовали в политическую игру, и интерес к ней совершенно угас. Зато сегодня на трагедию девятилетней давности совершенно иначе смотрят люди на Украине, пишет на портале Wirtualnа Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.

«У меня как раз была утренняя смена, и я, кажется, был первым человеком, который сообщал об этом происшествии в Латвии», — рассказал порталу Wirtualnа Polska Угис Либетис, который 10 апреля 2010-го работал на общественном радио в Риге. «Это были большие эмоции. Весь день мы говорили о том, что происходит. Несмотря на то что мы не изменили сетку вещания, мы делали специальные включения», — подчеркнул он.

Либетис вспоминает, что, как только у него появлялась минута свободного времени, он сразу созванивался со своими знакомыми в Польше. Он выражал сочувствие и пытался понять, что происходит.

В те дни также Юрий Банахевич из Варшавы освещал события для Украинского национального информационного агентства «Укринформ». «Украинцы очень интересовались этим событием, в особенности потому, что это происходило не где-то далеко, а прямо через границу, — оно касалось соседа и близкого союзника», — рассказал Банахевич. «Президент Качиньский сохранял близкие отношения с президентом Ющенко, у него был хороший рейтинг и у нас в стране. Я помню толпы жителей Варшавы, лампады, скорбь. Я писал обо всём этом в материалах, которые распространялись очень быстро по Украине», — отметил он.

В свою очередь, в качестве реакции на интерес к смоленской катастрофе британский телеканал ВВС увеличил состав корреспондентской штаб-квартиры в Варшаве. «ВВС направило сюда двух или трёх дополнительных журналистов, чтобы они мне помогали, это показывает масштаб вовлечения», — вспоминает Адам Истон, британский корреспондент в Варшаве. «Смоленская катастрофа и всё, что было с ней связано, стало событием недели», — объясняет он. Британец подчёркивает, что в самом начале, когда главным чувством был шок, вызванный катастрофой, видно было необычайную солидарность и желание сотрудничества между поляками и россиянами.

«Немногие это помнят, но в те дни российское телевидение транслировало фильм «Катынь, — говорит Истон. — Потом начались поиски виновных, катастрофа стала предметом политической борьбы и была сведена к уровню внутренней и локальной темы».

«Очевидно то, что это оказывало влияние на формирование Польши, потому что потеря такого большого количества членов политической элиты была ударом для государства», — говорит Угис Либетис. «Но мы никогда не узнаем, что бы случилось, если бы президент Качиньский остался на своём посту и в последующие годы», — добавляет он.

Совсем иначе изменялась с годами память о смоленской авиакатастрофе на Украине.

«После 2014 года украинцы по-другому посмотрели на эту трагедию», — считает Банахевич. «Они начали задумываться над тем, что раз Россия смогла осуществить аннексию Крыма* и напасть на нашу страну без объявления войны, то почему она не могла участвовать в убийстве президента Польши. Я был на похоронах президента Качиньского, потом я писал о следствии, эксгумациях, а сейчас — о следах тротила. Большая часть общества считает, что это мог быть теракт, и поэтому материалы, каким-либо образом связанные со Смоленском, читаются и комментируются», — резюмирует он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





