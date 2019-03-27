Экс-глава МИД Польши рад видеть Путина на годовщине, но только с «вагонами обломков» Ту-154

Решение президента Польши не приглашать Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны совершенно обоснованно, считает бывший глава польского МИД Витольд Ващиковский. При этом дипломат уверяет, что если бы российский лидер приехал в Польшу с «вагонами обломков» разбившегося под Смоленском президентского Ту-154, тогда он несомненно стал бы желанным гостем в Польше, сообщает wPolityce.
Комментируя решение о том, чтобы не праздновать вместе с Россией годовщину начала Второй мировой войны, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отметил: «В то время СССР сыграл негативную роль... 17 сентября они захватили часть польских земель. Поэтому торжества годовщины начала Второй мировой войны нельзя проводить вместе с Россией».
«Я бы хотел видеть господина Путина, который приезжает на годовщину с несколькими вагонами, в которых находятся обломки «Туполева», а также информацией, разъясняющей то, каким образом дело дошло до катастрофы. В таком случае он был бы желанным человеком в Польше. Но пока он хранит эти обломки в качестве заложников, решение президента о том, чтобы не отмечать с ним никакой годовщины, совершенно обоснованно», — резюмировал экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
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