RMF24: президент Польши не пригласил Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Приглашения на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Польше имеют современный характер, а не исторический, поэтому президенту России на них не место, заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский. В беседе с RMF FM он отметил, что на торжествах будут присутствовать лишь представители стран ЕС, НАТО и «Восточного партнёрства».

Канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжества, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. «Среди приглашённых стран нет России», — сказал RMF FM пресс-секретарь Анджея Дуды Блажей Спыхальский.



Согласно словам пресс-секретаря, на торжества в Польше пригласили лишь страны — члены ЕС, НАТО и представителей государств «Восточного партнёрства». Без России, отмечает портал.



«Критерий приглашений на торжества исторической годовщины не был историческим, — объяснил Блажей Спыхальский. — Приглашения имеют современный характер, а не исторический».



Более месяца тому назад во время беседы с RMF FM тогдашний замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий подчёркивал, что МИД будет рекомендовать направить приглашение Владимиру Путину. «Я поддержу такую рекомендацию, когда администрация президента об этом спросит», — добавил он. Дипломат отметил, что в качестве организатора мероприятий выступает канцелярия президента и именно за президентом решающее слово касательно окончательного списка гостей и формата торжеств.



Администрация президента, однако, не обратилась в МИД за рекомендацией по возможному приглашению президента России в Польшу на торжества, подчёркивает RMF FM.



«Разговоры на тему возможного участия Владимира Путина в торжествах имели лишь рабочий характер», — объяснила пресс-секретарь МИД Эва Сувара. Она добавила, что не было никакого документооборота по этому вопросу, а любые рекомендации были устными.



В Москве этому делу не придаётся большой огласки. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом RMF FM подчеркнул, что Россия ничего не потеряет, не получив приглашения. «На вопрос о том, кто победил в этой войне, им сложно будет ответить. Главным победителем был Советский Союз, а нас там не будет», — добавил российский политик.



Радиостанция считает, что в скором времени от России следует ожидать похожих высказываний — о врождённой польской русофобии и фальсификации истории на Западе.



Однако в 2009 году президент России принимал участие в польских торжествах 70-й годовщины начала Второй мировой войны, резюмирует RMF FM.