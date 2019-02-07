Польский эксперт: Москва вмешивается всюду, где есть шанс насолить Западу

С точки зрения Запада российское вмешательство в венесуэльский кризис играет важную роль, уверена глава Центра международных отношений Малгожата Бониковская. В беседе с Polskie Radio она подчеркнула, что Москве на руку всё, что так или иначе дестабилизирует ситуацию и противоречит западным планам.
«Всё, что идёт так, как задумал Запад, не устраивает Россию. Всё, что дестабилизирует ситуацию — Москве на руку», — сказала в беседе с Polskie Radio глава Центра международных отношений Малгожата Бониковская. «Большинство стран ЕС имеет общую позицию по поводу кризиса в Венесуэле. Последние выборы в Венесуэле были подвержены манипуляциям, и они должны быть проведены заново. Нет никаких оснований для того, чтобы Николас Мадуро сохранил свой пост. Массовая миграция из страны лишь ухудшает ситуацию. Это де-факто управляемая диктатором недееспособная страна», — объяснила она
Эксперт прокомментировала также российское участие и поддержку, оказываемую Николасу Мадуро. «Россия идёт туда, куда только может. Москва — это глобальный игрок, и отсюда её вмешательство в Венесуэлу. Я думаю, что с точки зрения Запада российский аспект очень важен. За волнениями в разных точках мира стоит Россия, которая хочет эскалации конфликтов», — резюмировала Бониковская.
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