Польский политик: Россия не будет воевать с США в Венесуэле, она просто присоединит Белоруссию

Домыслы на тему того, что глава России Владимир Путин ответит войной на возможную интервенцию США в Венесуэле, по мнению польского политика Януша Корвин-Микки, лишены оснований. Как он написал в Twitter, Россия и пальцем не пошевелит. Самое большое, что она может сделать в ответ, так это присоединить Белоруссию, сообщает Najwyższy Czas.

В Венесуэле продолжается мятеж. В городах по всей стране люди участвуют в демонстрациях, требуя отставки президента Николаса Мадуро и назначения Хуан Гуаидо временно исполняющим обязанности президента, пишет польский портал Najwyższy Czas.

В стране идут столкновения с вооруженной полицией, продолжается информационный хаос, однако известно, что уже имеется много убитых, и как минимум сотни раненных.

Министр обороны этой страны Владимир Падрино объявил, что армия остается лояльна по отношению к легальному президенту. Однако неизвестно, фактическая ли это позиция армии или исключительно пропагандистское заявление министра. Появились также спекуляции на тему того, что президент США Дональд Трамп, который признал самозванца представителем венесуэльского государства, осуществит вооружению интервенцию в этой стране.

В ответ на это Путин начнёт войну, ведь недавно Россия подписала очень выгодные долгосрочные договоры, касающиеся разработки месторождений полезных ископаемых в Венесуэле, которых на территории обнищавшего государства очень много, подчёркивает портал.

Ввиду этих событий глава польской партии «Свобода» Януш Корвин-Микке не исключает вторжения американцев в Венесуэлу, однако при этом он считает, что реакция Путина будет несколько иной в этом случае.

«Кремль предостерег США, что военная интервенция в Венесуэле стала бы катастрофой, которая уничтожила бы основы модели развития в Латинской Америке», а Россия выступает «за соблюдение принципов суверенитета и не-интервенции». Другими словами: она пальцем и не пошевелит. Самое большое, присоединит Белоруссию», — написал на своей странице в Твиттере Корвин-Микке.