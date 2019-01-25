NYT: венесуэльская армия и Россия вынудили Гуаидо перейти в оборону

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СТРАНА.ua: украинский эксперт предложил тайком установить на границе с Россией ядерные мины Страна.ua
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У Курильских островов произошло Землетрясение магнитудой 5,6
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 возле тихоокеанского побережья Курильских островов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.
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Трюдо обсудил с Трампом задержанных в Китае канадцев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с американским лидером Дональдом Трампом задержание двух канадцев в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте канадского премьера.
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В шествии «Бессмертного полка» в Афинах приняли участие более 4,5 тысяч человек
В Афинах в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 4,5 тысяч человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организаторов в Координационном совете российских соотечественников.
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В Британии прокомментировали итоги встречи Путина и Ким Чен Ына
Замглавы британского МИД Тарик Ахмад прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Источник рассказал о финансировании разработки станции «Луна-29»
Разработка автоматической межпланетной станции «Луна-29», которой предстоит доставить на естественный спутник Земли тяжелый луноход, будет проходить в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по сверхтяжёлой ракете.
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Сванидзе о смерти Сергея Доренко: большая потеря для журналистики
Публицист и журналист Николай Сванидзе прокомментировал сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
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WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
Правительство Соединённых Штатов разработало секретную ракету для точных авиаударов. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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В Нижегородской области произошло ДТП с троллейбусом
В городе Дзержинск Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с троллейбусом. В результате ДТП погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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Впервые в истории еврокубков в финальных матчах ЛЧ и ЛЕ встретятся команды из одной страны
Английские команды разыграют между собой два самых престижных клубных трофея Европы, чего раньше не случалось за всю историю еврокубков.
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«Челси» вышел в финал Лиги Европы
Оба полуфинальных матча Лиги Европы между «Челси» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершились с одинаковым результатом, победитель был определён только в серии пенальти.
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Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
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Федерер заявил о желании сыграть с Надалем в финале теннисного турнира в Мадриде
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, с кем хотел бы встретиться в случае выхода в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде.
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В День Победы над Москвой выпустили 30 залпов праздничного фейерверка
В Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне было выпущено 30 залпов праздничного фейерверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
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Тренер «Арсенала» Эмери установил рекорд по количеству выходов в финал ЛЕ
Испанский наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери установил уникальное достижение для Лиги Европы УЕФА.
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СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри желает получить контроль над трансферной деятельностью клуба.
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В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
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«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
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Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сумел переиграть американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга турнира категории «Мастерс 1000».
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Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Журналист Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
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Квят считает болид Toro Rosso конкурентоспособным на фоне соперников
Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят подвёл промежуточные итоги после стартовых четырёх этапов сезона.
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СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде.
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СМИ: Переход де Лигта в «Барселону» задерживается из-за Райолы
Руководство «Барселоны» не собирается удовлетворять финансовые запросы агента голландского защитника Матейса де Лигта Мино Райолы.
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Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона
Американский лидер Дональд Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Минобороны США. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
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Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрант не сыграет до конца серии плей-офф против «Хьюстона»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не сумеет помочь своей команде в полуфинальной серии Западной конференции против «Хьюстон Рокетс».
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Дмитрий Киселёв прокомментировал сообщение о смерти Доренко
Телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал сообщения о смерти журналиста Сергея Доренко.
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СМИ: «Барселона» может расторгнуть контракт с Вальверде без компенсации
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде может не получить никаких выплат в случае его увольнения из клуба.
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СМИ рассказали об участии деда Зеленского в Великой Отечественной войне
Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского принимал участие в Великой Отечественной войне. В годы войны он был командиром миномётного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.
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СМИ: Баскетболист Джеймс может быть обменян из «Лейкерс»
По информации американской прессы, окружение владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс призывает её избавиться от Леброна Джеймса.
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Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Домрачева призвала не забывать подвиг ветеранов ВОВ
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачёва в День Победы отдала должное ветеранам Великой Отечественной войны.
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Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
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Британский пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» за нарушение авторских прав
Питер Дэвис заявляет, что клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» использует эмблему, эскиз которой он нарисовал ещё в школьные годы.
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СМИ сообщили о взрыве на рынке в Багдаде
Взрыв произошёл на рынке в районе Садр-Сити в Багдаде. По некоторым данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.
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Кононенко назвал трагедией смерть Сергея Доренко
Журналист, публицист Максим Кононенко в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
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Игрок сборной Канады Таварес пропустит ЧМ по хоккею из-за травмы
Нападающий сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира.
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Меркель: ЕС выступает за дипломатическое решение ситуации с Ираном
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС выступает за использование дипломатии в связи с решением Ирана частично отказаться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
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Боец UFC считает Сен-Пьера пугающе опасным соперником для Нурмагомедова
Боец смешанных единоборств Дэн Харди поделился мнением о гипотетическом противостоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с бывшим обладателем титула в средней весовой категории канадцем Жоржем Сен-Пьером.
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Друг Доренко прокомментировал сообщение о смерти журналиста
Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
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СМИ: «Барселону» может возглавить голландский тренер
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по окончании сезона.
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Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского
Глава Евросовета Дональд Туск рассчитывает на последовательное проведение избранным президентом Украины Владимиром Зеленским проевропейского курса. С таким заявлением он выступил на полях саммита ЕС в Румынии.
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Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
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СМИ: «Интер» может заплатить за Ракитича €60 млн
Миланский «Интер» заинтересован в подписании 31-летнего полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и готов потратить на хорвата €60 млн.
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Трамп рассказал об альтернативе торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения торговой сделки с Китаем уже на этой неделе, но подчеркнул, что также есть альтернатива этому соглашению, заключающаяся в введении торговых пошлин.
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Легендарный боец UFC обратился к Уайту с просьбой организовать бой с Макгрегором
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсон Силва считает, что его поединок с бывшим обладателем пояса в двух весовых категориях Конором Макгрегором будет интересен фанатам.
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Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
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Трамп заявил о желании поладить с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией и Китаем. Трансляцию брифинга американского лидера вёл C-SPAN.
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СМИ: Форвард «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес ляжет на операционный стол из-за проблем с мениском.
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Источник сообщил о смерти Сергея Доренко
Журналист Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, смерть наступила в результате естественных причин.
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Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Опубликован состав сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею в Словакии.
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Москалькова: задержанные в Крыму в 2018 году украинские рыбаки освобождены
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что задержанные в Крыму в сентябре 2018 года украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов освобождены.