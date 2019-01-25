NYT: венесуэльская армия и Россия вынудили Гуаидо перейти в оборону

Правительство Венесуэлы, которое сейчас оказалось в крайне непростой ситуации, нанесло ответный удар по своим оппонентам, заручившись мощной поддержкой со стороны вооружённых сил страны, пишет The New York Times. Кроме того, серьёзную поддержку венесуэльским властям также оказала Россия, которая предостерегла США от вмешательства в дела Каракаса.

В результате всего этого президент Венесуэлы Николас Мадуро оказался в самом центре противостояния в стиле холодной войны между Москвой, которая, будучи союзником, помогала его правительству, направляя в Каракас миллиарды долларов, и Вашингтоном, который считает венесуэльского лидера коррумпированным автократом, не обладающим легитимной властью.

Администрация Трампа в четверг продолжила следовать выбранной ею линии, когда госсекретарь Майк Помпео призвал все страны в западном полушарии не признавать Мадуро в качестве президента Венесуэлы и «присоединиться к демократии».

Ещё накануне, в среду, казалось, что инициатива на стороне политического противника Мадуро, оппозиционного лидера Хуана Гуаидо. В ходе охвативших всю страну антиправительственных акций протеста он объявил себя полноправным президентом страны, заручившись поддержкой президента США Дональда Трампа и ряда правительств латиноамериканского региона.

Однако в четверг уже Мадуро вынудил Гуаидо перейти в оборону. В ходе телевизионной пресс-конференции, руководитель вооружённых сил Венесуэлы заявил о своей преданности главе государства и указал на то, что усилия оппозиции сместить венесуэльского лидера представляют собой попытку госпереворота.

Другим ударом для оппозиции стало то, что Россия предостерегла США от вмешательства в дела Венесуэлы. В ходе телефонного разговора с Мадуро российский президент Владимир Путин «подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права».

Американская сторона проигнорировала предостережения Москвы и попыталась убедить другие страны не признавать, как выразился Помпео, «тиранию Мадуро».

«Его режим — моральный банкрот, который экономически некомпетентен и глубоко коррумпирован. Он насквозь недемократичен», — заявил Помпео на встрече стран Организации американских государств в Вашингтоне.

Соединённые Штаты предложили $20 млн в качестве чрезвычайной помощи Гуаидо и его сторонникам и запросили заседание Совбеза ООН по венесуэльскому кризису.

Все эти события, как отмечает The New York Times, привели к замешательству и конфликту по вопросу о том, кто является законным президентом Венесуэлы.