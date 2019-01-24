El Periódico: признав Гуаидо президентом Венесуэлы, Трамп поступил опрометчиво

Решение Дональда Трампа признать главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо законным президентом этой страны оставляет много вопросов, пишет обозреватель El Periódico Сальвадор Марти Пуч. Кроме того, по мнению автора, этот шаг главы Белого дома, как это часто бывает, кажется немного опрометчивым.

Избрание Дональда Трампа президентом США породило ряд неизвестных в вопросе о том, какую политику он будет проводить в отношении Латинской Америки, пишет профессор политологии из Университета Жироны Сальвадор Марти Пуч в своей статье для El Periódico.

В своей предвыборной кампании нынешний глава Белого дома касался этой темы, только когда говорил о депортации латиноамериканских нелегальных мигрантов и о строительстве стены с Мексикой В остальном он не давал ни намёка ни на то, как будут строиться взаимоотношения с политическими режимами этого региона, ни на то, как он собирается отстаивать американские интересы в Латинской Америке.

Впоследствии в латиноамериканском регионе он проводил ту же внешнюю политику, что и Джордж Буш-младший. Последний, как напоминает автор, отдавал приоритет тем странам, которые в географическом и стратегическом плане ближе к США. Лишь относительно двух стран, Венесуэлы и Кубы, Трамп выразил предельно ясную позицию. Американский лидер чётко дал понять, что хочет отказаться от инициированной его предшественником Бараком Обамой политики открытости по отношению к Гаване. А к венесуэльскому режиму он демонстрировал открытую враждебность.

«Эта враждебность, тем не менее, не имела под собой ни разработанной стратегии, ни продуманного плана», — подчёркивает автор.

И вот с таким багажом Дональд Трамп в среду вмешался в дела Венесуэлы, объявив о признании главы оппозиционного венесуэльского парламента Хуана Гуаидо законным президентом этой латиноамериканской страны. Глава Белого дома объявил об этом вскоре после того, как Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, а по всей Венесуэле и даже за рубежом начались протесты против Мадуро.

Однако этот шаг Трампа оставляет много вопросов: какое значение в международном контексте может иметь то, что США признают президента, который официально таковым не является? Как на такую позицию отреагируют Организация американских государств, ЕС, Россия или Китай? Другими словами, превратится ли Венесуэла в новую Кубу или же объявление Трампа — это фейк-ньюс, о котором весь мир забудет через несколько дней?

«Никто не может дать точный ответ, поскольку неизвестно, что означает признание Гуаидо президентом со стороны Вашингтона и как далеко они хотят зайти с этим решением, которое, как и многие другие принятые Трампом решения, кажется немного опрометчивым», — указывает автор.

Экономический кризис и прочие внутренние проблемы Венесуэлы демонстрируют слабость властей в Каракасе. Между тем пока непонятно, чем станет заявление Трампа для режима Мадуро: добивающим ударом или же спасительным «кислородным баллоном», подытоживает свою статью обозреватель El Periódico.