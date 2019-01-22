El País: в охваченной протестами Венесуэле сообщили о неудачной попытке переворота

Министерство обороны Венесуэлы утверждает, что вооружённые силы страны остановили вооружённый мятеж группы солдат Национальной гвардии страны, сообщает El País. При этом некоторые венесуэльцы полагают, что президент Николас Мадуро попытался оправдать протесты в стране событиями, которых на самом деле не было.
В понедельник Каракас пережил серьёзное потрясение. Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной попытке мятежа в столице страны, передаёт El País.
В понедельник рано утром 27 военнослужащих национальной гвардии Венесуэлы напали на командный пункт в Котисе, на северо-западе Каракаса, предварительно захватив оружие. Чуть позже мятежники выпустили сообщение, назвав президента Николаса Мадуро «тираном и узурпатором» и призвав сограждан поднять восстание против лидера страны.
В социальных сетях появились видео, на которых военные заявили, что действуют «от лица венесуэльского народа». При этом пользователи жаловались на блокировку работы Instagram и Twitter в различных районах столицы.
Призыв поддержали жители соседних районов. Люди вышли на улицы столицы, ставили баррикады, жгли шины, выкрикивали лозунги против президента и, как утверждает издание, вели ожесточённые бои против полиции.
Примерно через полчаса после захвата гвардейцами командного пункта полиция Венесуэлы подавила восстание. Оружие, которое они украли в командно-пропускных пунктах в других районах города, было изъято. Однако, несмотря на то что мятежники были задержаны, протесты в столице не прекратились.
El País напоминает, что всего за несколько дней до попытки мятежа Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство в которой принадлежит оппозиции, приняла резолюцию об объявлении амнистии всем военным, кто участвовал в репрессиях, подчиняясь приказам руководства. При этом отмечается, что повлияло на множество военных, которые были воспитаны в духе чавизма, но недовольны нынешней обстановкой в стране.
Приблизительно через шесть часов после нападения на командный пункт Котиса правительство Венесуэлы выступило с официальным объявлением, назвав мятежников «преступниками», а произошедшие приписав «тёмным интересам крайне правых сил». При этом наказать виновных обещают по всей строгости закона.
Вместе с тем в Венесуэле нашлись те, кто не верит в то, что восстание действительно имело место быть. Сообщения о нём они называют попыткой завуалировать протесты против Мадуро, прошедшие по всей стране после призыва председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.
Как утверждает El País, венесуэльцы опасаются, что Мадуро использует события понедельника как повод начать очередные репрессии в адрес тех, откликнется на призыв Гуаидо выйти на улице всех жителей страны 23 января.
«Произошедшие в командном пункте Национальной гвардии Котисы демонстрирует общее настроение, царящее в Вооружённых силах Венесуэлы», — заявил сам Гуаидо, добавив, что военные знают, что командование подчиняется узурпатору.
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